Депутаты предложили предоставлять льготы на проезд только на карты "Мир"

В Госдуме предложили запретить карты международных платежных систем Visa и Mastercard для получения льгот на проезд и продукты питания. Такие поправки к закону о национальной платежной системе поддержал и рекомендовал принять во втором чтении комитет Госдумы по финрынку.

"В случае использования платежных карт в целях обеспечения физическим лицам возможности получения за счет средств бюджетов … РФ в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной поддержки и льгот, в том числе льгот при пользовании транспортными услугами, кредитные организации обязаны предоставлять клиентам - физическим лицам в указанных целях только национальные платежные инструменты", - цитирует документ РИА Новости.

Таким образом, льготы могут предоставляться только на карты "Мир".

Как пояснил глава комитета и один из авторов проекта Анатолий Аксаков, речь идет о льготах на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан. Выплаты пенсионерам, бюджетникам и студентам перевели на карту "Мир" еще год назад. С февраля этого года на карту "Мир" перечисляются также выплаты военным пенсионерам и пенсионерам силовых и правоохранительных структур. А с 1 мая на карту "Мир" переводятся детские пособия, выплаты безработным, чернобыльцам, пособия гражданам, которые подверглись воздействию радиации во время аварии на химкомбинате "Маяк" и выплаты другим льготным категориями граждан.

Сейчас, данным НСПК, доля карт "Мир" уже превышает пятую часть от всех выпущенных в стране банковских карт.