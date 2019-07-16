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16.07.2019 19:15
Рубрика: Спорт

Доехал до пьедестала

Экипаж Антона Шибалова выиграл суперралли "Шелковый путь"
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
В китайском Дуньхуане финишировал ралли-рейд "Шелковый путь-2019".
Грузовикам команды "КАМАЗ-Мастер" не было равных на "Шелковом пути-2019". Фото: РИА Новости Грузовикам команды "КАМАЗ-Мастер" не было равных на "Шелковом пути-2019". Фото: РИА Новости
Грузовикам команды "КАМАЗ-Мастер" не было равных на "Шелковом пути-2019". Фото: РИА Новости

По ходу дистанции участники преодолели более 5000 километров по дорогам России, Монголии и Китая.

Главный итог всей гонки для любителей автоспорта в России - первые три места в грузовом зачете заняли экипажи команды "КАМАЗ-Мастер", а в топ-5 вошли все четыре российских машины!

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Впервые в своей карьере "Шелковый путь" выиграл Антон Шибалов. Вместе с ним в экипаже ехали штурман Дмитрий Никитин и механик Иван Татаринов. Второе место в общем зачете досталось экипажу под управлением Андрея Каргинова, а замкнул тройку призеров Айрат Мардеев.

Счастливый Шибалов признался после завершения заключительного этапа, что у него была уверенность в успехе:

- Это моя первая победа на "Шелковом пути", именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. И главную сложность представляло бездорожье в последние два дня. Но мы справились!

В зачете внедорожников первым вполне ожидаемо стал катарец Нассер Аль-Аттия.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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10-й этап ралли-рейда катарец преодолел за 2 часа 27 минут 30 секунд. Всю дистанцию он проехал за 24 часа 25 минут 29 секунд.

Следом за Аль-Аттией оказался китаец Хань Вей (+1:25:04). Тройку лучших замкнул француз Жером Пелише (+1:43.39).

Лучшим среди россиян стал Денис Кротов, занявший восьмое место в общем зачете с отставанием в три часа и 58 минут.

Наконец, у мотогонщиков не было равных британцу Сэму Сандерленду, и это несмотря на неудачное выступление на последнем спецучастке.

Спортсмен приехал к финишу только шестым. Тем не менее опередить Сандерленда американец Эндрю Шорт и француз Адриен ван Беверен не смогли.

Российский гонщик Александр Максимов также смог добраться до финиша ралли, но очутился далеко от пьедестала - на 14-й позиции.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Шелковый путь"
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