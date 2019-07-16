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16.07.2019 14:17
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Экономика Китая растет за счет сектора услуг

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное", китайская экономика становится все более сервисно-ориентированной. Об этом заявил 15 июля директор исследовательского института "Мэйтуань" Лэй Ювэй, комментируя данные об экономическом развитии КНР за полугодие.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

По его словам, сфера услуг и потребление стали важными двигателями экономического роста Китая. За первые пять месяцев темпы развития сектора услуг в КНР составили 10,1 процента, сегодня этот сектор обеспечивает 54,9 процента национального ВВП. Розничные продажи за полугодие выросли на 8,4 процента. Опережающий рост продемонстрировали онлайн-продажи: 17,8 процента. На сегодня в КНР продажи через онлайн-площадки обеспечивают 19,6 процента от общего объема розницы.

Лэй Ювэй отметил, что сектор услуг в Китае демонстрирует новые тенденции. Темпы роста потребления онлайн-услуг превышают рост потребления оффлайновых услуг. Специалист считает, что Китай должен и дальше развивать сферу услуг и стимулировать потребление, принимать соответствующие меры, чтобы обеспечивать стабильный рост экономики во втором полугодии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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