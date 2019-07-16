Экономика Китая растет за счет сектора услуг

По его словам, сфера услуг и потребление стали важными двигателями экономического роста Китая. За первые пять месяцев темпы развития сектора услуг в КНР составили 10,1 процента, сегодня этот сектор обеспечивает 54,9 процента национального ВВП. Розничные продажи за полугодие выросли на 8,4 процента. Опережающий рост продемонстрировали онлайн-продажи: 17,8 процента. На сегодня в КНР продажи через онлайн-площадки обеспечивают 19,6 процента от общего объема розницы.

Лэй Ювэй отметил, что сектор услуг в Китае демонстрирует новые тенденции. Темпы роста потребления онлайн-услуг превышают рост потребления оффлайновых услуг. Специалист считает, что Китай должен и дальше развивать сферу услуг и стимулировать потребление, принимать соответствующие меры, чтобы обеспечивать стабильный рост экономики во втором полугодии.