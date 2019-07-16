Бывший капитан сборной Бразилии по футболу Кафу находится в сложной финансовой ситуации из-за многомиллионных долгов.

По информации зарубежных СМИ, суд наложил арест на имущество Кафу. Он не смог погасить долги своей фирмы, созданной в 2004 году с женой экс-игрока "Ромы" и "Милана" Региной. Организация ведет карьеры различных спортсменов.

Из-за долгов Кафу уже потерял пять объектов собственности. "Это моя личная проблема", - объяснил бразилец. "Я могу отказаться от своей собственности, автомобиля, дома. Могу заплатить по своим долгам так, как захочу".

Также сообщается, что фирме Кафу принадлежат 15 объектов имущества, которые он заложил на сумму от 1,1 миллиона до шести миллионов долларов.

Кафу выигрывал чемпионат мира в 1994 и 2002 годах, причем во втором случае он был капитаном "желто-зеленых".