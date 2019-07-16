В России могут разрешить рекламировать алкоголь с товарными знаками, в которых использованы образы людей и животных. Такой законопроект внесен в Госдуму. Сейчас это категорически запрещено.

В Федеральной антимонопольной службе "Российской газете" пояснили, что подобный законопроект уже вносился в 2014 году. Тогда он был отозван автором. Но правительство в целом идею поддержало, хотя и указало на возможность злоупотреблений. И рекомендовало, как их исключить. Нужно предусмотреть возможность использования в рекламе алкоголя образов животных и людей "исключительно в том виде, в котором указанные товарные знаки зарегистрированы".

"Вопрос относительно изменения норм закона о рекламе в части требований к рекламе алкогольной продукции носит дискуссионный характер", - добавили уже сегодня в ФАС. У автора нынешнего законопроекта сенатора Сергей Калашникова свои аргументы. "Законодательный запрет ограничивает право на поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности", - говорится в пояснительной записке. Если товарный знак производителя содержит, скажем, образ медведя, волка или исторического персонажа, рекламироваться уже нельзя. Получается, действуют дополнительные ограничения конкуренции, отмечает Калашников. Тогда как образы животных и людей в товарных знаках используют многие крупнейшие мировые бренды крепкого алкоголя, в том числе и российского производства, напоминает он.

Кроме того, зарегистрированный товарный знак сам по себе является интеллектуальной собственностью. Значит, запрет на использование этого знака в рекламе нарушает также право интеллектуальной собственности. Если устранить запрет, пить больше не станут, уверяет сенатор. Товарный знак в рекламе на потребителей воздействует неактивно.

Сегодня исполь­зовать образы животных и людей для рекламы алкоголя полно­стью запрещено

Впрочем, все же намечается тренд на смягчение правил рекламы алкоголя. Минсельхоз объявил о начале разработки еще одного законопроекта, которым будет разрешена наружная реклама российских вин. Это создаст условия для "формирования культуры потребления вина на территории Российской Федерации и повышения информированности потребителей о качественной отечественной винодельческой продукции", считают в ведомстве.