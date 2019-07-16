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16.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика

ФАС считает дискуссионной идею использовать зверей в рекламе алкоголя

Текст: Евгений Гайва
В России могут разрешить рекламировать алкоголь с товарными знаками, в которых использованы образы людей и животных. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас использовать образы животных и людей для рекламы алкоголя полностью запрещено. "Этот законодательный запрет ограничивает право на поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности", - указывает автор инициативы сенатор Сергей Калашников в пояснительной записке.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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В Федеральной антимонопольной службе "РГ" пояснили, что подобный законопроект уже вносился в 2014 году. Тогда он был отозван автором инициативы. Правительство в целом идею поддержало, хотя и указало на возможность злоупотреблений. Чтобы их исключить, в законопроекте нужно предусмотреть возможность использования в рекламе алкоголя образов животных и людей "исключительно в том виде, в котором указанные товарные знаки зарегистрированы в установленном порядке", - было сказано в отзыве правительства.

"Вопрос относительно изменения норм закона о рекламе в части требований к рекламе алкогольной продукции носит дискуссионный характер", - добавили в ФАС.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Правительство ФАС Закон "О рекламе"
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