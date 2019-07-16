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16.07.2019 08:47
Рубрика: Общество

Фотографировать новорожденных будут по ГОСТу

Текст: Евгений Гайва
Оказывать услуги по фотосъемке новорожденных детей в России будут по ГОСТу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сообщает RT со ссылкой на стандарт. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Действовать ГОСТ будет не только в специальных студиях, но и в домах, парках и других местах, но только не во время родов.

В соответствии с документом, новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно.

Основное внимание уделено безопасности младенца. Заказчики фотосессии -  родители или законные представители - должны будут дать письменное согласие на фотосъемку и обработку персональных данных. А саму съемку  можно будет проводить только в присутствии родителей младенца.

Фотограф должен следить, чтобы ребенок не оставался без присмотра, и учитывать чувствительность новорожденных к свету и шуму, то есть ограждать младенца от солнечных лучей, громких и резких звуков.

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Также нужно будет позаботиться о безопасности помещения. Оно должно проветриваться и обеззараживаться, то есть кварцеваться после каждой сессии. А все атрибуты, которые используются при фотосъемке, например, игрушки, качели, подушки, должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными.

В помещении для фотосессии требуется поддержание температуры воздуха не ниже +22 °С, при относительной влажности 50-70 процентов.

Установлены требования и к фотографу. Он должен быть старше 18 лет, без судимости, иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. Также фотографу необходимо иметь при себе паспорт и личную медицинскую книжку.

Кроме того, к работе с младенцами не допускаются фотографы с диагностированными психическими заболеваниями, нарушением координации движений, проблемами со зрением и "социально опасными заболеваниями" -  гепатитом, ВИЧ, СПИДом, туберкулезом и другими хроническими инфекциями. Также фотографы не должны иметь вредных привычек, среди которых курение, употребление наркотиков.

Общество Семья и дети
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