Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров

За три месяца 2019 года на имущество коррупционеров был наложен арест на сумму свыше 5,3 млрд рублей. Об этом в интервью "Известиям" рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что продолжается активная работа по возмещению ущерба государству, нанесенного коррупционерами. По словам Бастрыкина, при расследовании соответствующих дел в прошлом году было изъято имущество, деньги и ценности коррупционеров на сумму почти 2 млрд рублей, а свыше 1,6 млрд рублей возмещено добровольно. Также был наложен арест на имущество на сумму свыше 15 млрд рублей в качестве меры по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества.

Александр Бастрыкин говорил и о конкретных предложениях по повышению эффективности этой работы. Среди них - возвращение конфискации имущества в перечень наказаний в статье 44 УК РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях статей по преступлениям коррупционного характера. Часто такого рода полномочия не реализуются из-за отнесения конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения.

Кроме того, есть предложение ввести институт уголовной ответственности юридических лиц - в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юрлиц.