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16.07.2019 14:17
Рубрика: Власть

Госдума одобрила тюремные сроки и штрафы за помехи медикам

Текст: Татьяна Замахина
До четырех лет лишения свободы - такой срок можно будет получить за воспрепятствование доступу врачей к больному. Самое серьезное наказание будет грозить, если пациент в результате умер. А если создание помех медикам осталось без последствий, серьезно оштрафуют. Закон об этом принят в окончательном чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки были инициированы депутатами Госдумы, в разработке также принимала участие министр здравоохранения Вероника Скворцова. Вопрос о необходимости таких изменений встал после нескольких резонансных и трагических случаев, напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Один из таких инцидентов, к сожалению, привел к гибели человека, находящегося в машине скорой помощи, которую отказался пропустить лихач на дороге.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Первое чтение законопроект прошел около двух лет назад, и после серьезной дискуссии с медицинским сообществом депутатам удалось выйти на проработанное решение, которое позволит защитить пациентов и медицинский персонал скорой помощи, считает глава нижней палаты парламента.

"Не пропустил скорую, и в результате погиб человек - лишишься свободы на срок до четырех лет. Это должно защитить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи", - резюмировал спикер, отметив, что ответственность будет дифференцированной.

Самое суровое наказание в поправках в Уголовный кодекс предусмотрено в случае смерти пациента. Гражданин, виновный в создании помех медикам, получит до четырех лет лишения свободы. Если же больному в результате был причинен тяжкий вред здоровью, то лишить свободы могут на срок до двух лет. При этом суд может назначить и более мягкое наказание - в зависимости от обстоятельств инцидента: штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы до двух лет, либо арест до шести месяцев.

Если пациент не пострадал, будет предусмотрено административное наказание за воспрепятствование деятельности медработника. Штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей.

Одновременно поднимается штраф за непропуск любых машин спецслужб, если у них есть мигалка синего цвета и спецраскраска на бортах. Кроме скорой помощи, это, например, патрульные машины полиции. Штраф устанавливается от трех до пяти тысяч рублей, либо может грозить лишение прав до одного года. Сейчас действует штраф в размере 500 рублей, либо лишение прав до трех месяцев.

Фото: istockphoto.com
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Кроме этого, УК дополняется нормой о наказании за вред или угрозы самим медикам. Умышленное причинение легкого вреда здоровью гражданам в связи с осуществлением ими служебной деятельности или выполнением общественного долга может повлечь за собой лишение свободы на срок до двух лет. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью таких лиц будет караться лишением свободы уже на срок до пяти лет.

"Неотвратимым должно быть наказание для тех, кто считает для себя возможным пренебрегать ценностью жизни другого человека и ценностью безопасности и жизни врача", - подчеркнула один из авторов документа, вице-спикер Ирина Яровая.

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