Госдума уточняет понятие шпионских приборов

Вопрос о необходимости внесения разъяснений в законодательство возник на одной из "Прямых линий" президента, где прозвучала история фермера, который купил GPS-трекер для того, чтобы отслеживать передвижение своей коровы. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснял, что из-за размытого толкования понятия спецсредств "в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы, радионяни". "Нужно отличать такие приборы от устройств скрытого применения", - подчеркнул он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также уверен, что нельзя доводить ситуацию до абсурда, когда граждан привлекают к уголовной ответственности за приобретение GPS-трекера для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. Отметим, что за незаконное производство, приобретение или сбыт таких средств сейчас действует уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В законопроекте предлагается убрать законодательные пробелы. Под шпионскими гаджетами предлагается понимать технические средства, которые специально созданы для того, чтобы скрытно, тайно и неочевидно получать информацию без ведома ее обладателя.

В эту категорию не попадают находящиеся в свободном обороте приборы и устройства, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. На таких приборах органы управления указанным функционалом расположены открыто.