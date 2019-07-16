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16.07.2019 15:38
Рубрика: Власть

В российские аэропорты могут вернуться "курилки"

Текст: Татьяна Замахина
Курительные комнаты возвращаются в аэропорты. Законопроект об этом прошел первое чтение.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Согласно документу, курение допускается "в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом".

Фото: REUTERS
К чему приводит курение вейпов и кальянов

Законопроект после внесения в Госдуму вызвал широкую общественную дискуссию. В частности, против инициативы выступил Минздрав РФ, где заявили, что концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с курилками в разы выше. В ведомстве обратили внимание, что, например, что в аэропорту "Шереметьево" до демонтажа "курилок" "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с ними в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организации здравоохранения, а в самой курительной комнате - в 55 раз".

У депутатов - свои аргументы. Так, по словам руководителя фракции "Единая Россия", зампреда Госдумы Сергея Неверова, реализация предложения, наоборот, позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе, беременных женщин и детей. Парламентарий констатировал, что уже зарегистрированные на рейс пассажиры, а также граждане, находящиеся в транзитной зоне аэропортов, зачастую не соблюдают установленные запреты на курение.

- Мы видим ситуации, когда люди, уже пройдя предполетный досмотр, или находясь в так называемых транзитных зонах, нарушая закон, курят в туалетных комнатах, в других местах, - заявил он. - Таким образом, окружающие, в том числе женщины и дети, попадают под воздействие табачного дыма.

Как заявил коллегам автор - депутат-"единоросс" Сергей Боярский - штрафы никого не останавливают. "Я, как пассажир часто летающий, докладываю, что накурено везде. Не только в туалетах, но и в комнатах матери и ребенка. Там хоть топор вешай", - сообщил он. Поймать за руку нарушителя сложно, добавил депутат. Ведь как доказать, что именно данный курильщик надымил?

Страны, которые также ведут борьбу с курением, оставили "курилки", добавил Боярский.

Отвечая на возражения, он заявил, что принятие закона не приведет к удорожанию билетов. Ведь возможностью воспользуются наверняка только крупные аэропорты. А для них это небольшие затраты на общем фоне. Кроме того, новшество не приведет к популяризации курения. Например, кабины можно сделать непрозрачными.

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Боярский в ходе обсуждения, кроме того, предложил отправить в организованные курительные комнаты любителей вейпов и кальянов. В целом нагреватели табака и выпариватели необходимо приравнять к простым сигаретам, заявил он. Тогда это коснется не только аэропортов, но и, в частности, ресторанов. Сергей Неверов согласился с этой позицией. По его словам, ко второму чтению законопроекта будет подготовлена поправка о распространении антитабачных ограничений на вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака.

При этом возвращать курилки на железнодорожные вокзалы автор нужным не считает - пассажиры имеют возможность выйти и спокойно подымить в установленном месте.

Дальнейшая судьба законопроекта неоднозначна. Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддерживает инициативу о возвращении "курилок" в аэропорты и не будет рекомендовать палате его одобрить в случае принятия Госдумой, сообщил ТАСС глава комитета Валерий Рязанский.

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