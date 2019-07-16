Госдума вводит квоты на выбросы

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который подготовлен в целях исполнения президентского поручения о снижении нагрузки на атмосферный воздух в крупнейших российских промышленных городах.

Закон принимается для того, чтобы на 20% в соответствии с указом президента снизить выбросы вредных веществ в атмосферу промышленно насыщенных городов, обезопасить граждан и снизить негативную нагрузку на окружающую среду.

Правительственный законопроект предполагает проведение в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.

Согласно документу, эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Это те регионы, которые испытывают серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей. Там люди неделями не видят чистое небо из-за смога, пояснил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

После проведения соответствующих расчетов до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов. Компаниям, осуществляющим деятельность на указанных объектах, придется разработать план мероприятий по достижению квот.

Речь также идет о снижении выбросов от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.