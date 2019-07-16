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Текст:   Татьяна Замахина 
14:39 16.07.2019

Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ

Одобрен закон, о принятии которого избиратели давно просили депутатов. Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

При этом сделано исключение для профессиональных участников рынка. В их числе управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме.

Фото: iStock
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- Уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан, - говорится в пояснительной записке к документу.

- Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы, - подтвердил в разговоре с журналистами председатель ГД Вячеслав Володин. - Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения.

Когда депутаты готовили закон, резонанс получил следующий случай: к 92-летнему старику, ветерану войны, пришли коллекторы и с угрозой паяльника намеревались причинить ущерб его здоровью. Об этом рассказала один из авторов инициативы, вице-спикер ГД Ирина Яровая. Она привела и другие вопиющие примеры: так, "перестаравшиеся" коллекторы привезли гроб, поставили у подъезда и разместили на нем номер квартиры должника.

Зампред комитета по ЖКХ и жилищной политике Павел Качкаев напомнил, что Верховный суд РФ четко установил, что взыскание такого рода долгов должно производиться теми организациями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

- И ведь то, что нам сегодня дают коллекторы, это же не бесплатная услуга. И без того у нас сегодня идет недосбор по платежам, - отметил он. - И, если мы передаем эти долги коллекторам, то еще порядка 10-15 процентов вместо того, чтобы идти на погашение долгов за коммунальные услуги, на содержание жилых помещений и общего имущества, уходит просто в карманы этих коллекторов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В пользу принятия документа ранее выступили Минстрой и Федеральная служба судебных приставов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Законопроект не регламентирует неправомерное досудебное взыскание этих долгов управляющими компаниями и прочими ресурсоснабжающими организациями. На фоне роста задолженностей эта проблема останется, и к ней придется еще не раз вернуться, заявила руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

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