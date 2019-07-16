Граждане рассказали о планах по накоплениям на старость

Большинству граждан или нечего копить, или они чересчур осторожны либо слишком мало осведомлены о своих возможностях, чтобы подготовить себе к старости источник пассивного дохода. Такой вывод можно сделать из результатов исследования ВЦИОМ о готовности пользоваться различными финансовыми инструментами для прибавки к трудовой пенсии.

Более трети не знают о таких способах, а из тех, кто назвал хотя бы один из инструментов, большинство раздумывает о таких надежных, но малодоходных или же вовсе убыточных инструментах, как вклад (23%), наличные накопления (21%), вложения в недвижимость (18%) и даже покупка золота и драгоценностей (8%). Довольно многие связывают надежды на дополнительный доход с классическим страхованием жизни и здоровья (10%) и накопительным страхованием жизни (8%), - по всей видимости, это результат навязывания этих продуктов банками в качестве альтернативы депозитам.

Совсем мала оказалась доля тех, кто рассчитывает на формирование пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (10%). Последний показатель, как и результаты опроса в целом, не сулят успеха индивидуальным пенсионным капиталам (ИПК), которые то ли со следующего, то ли уже с 2021 года должны сменить, наконец, замороженные с 2014 года обязательные пенсионные накопления. В отличие от последних, от формирования ИПК работник вроде бы сможет отказаться, чтобы не терять в зарплате, и несомненно, что абсолютное большинство, доверяющее только наличным и депозитам, так и поступит.

Доля тех, кто может решиться вложить деньги в ценные бумаги, сравнительно велика (18%), но из них лишь треть знает, что такие вложения физлицам следует делать через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на получение налоговых вычетов (при выборе вычетов на взнос - до 52 тысяч рублей в год).

Тем не менее, из всех наблюдаемых статистикой инструментов именно вложения на ИИС растут самыми быстрыми темпами: объем активов на них по состоянию на начало апреля достиг 108,6 миллиарда рублей, увеличившись за 12 месяцев на 82%, что, конечно, еще совсем немного по сравнению с депозитами физлиц в банках (свыше 22,6 триллиона рублей), но очевидно, что этот разрыв будет сокращаться. Число граждан, решившихся попробовать себя на бирже, быстро растет благодаря политике крупнейших банков и упрощению самого процесса инвестирования после его перевода на мобильные приложения. При этом размывается доля игроманов. "На брокерский рынок приходит все больше долгосрочных инвесторов, предпочитающих пассивные стратегии, а интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается", - отмечает Банк России. Основная часть активов на ИИС вложена в инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также в корпоративные облигации первого эшелона.

Главными условиями, мотивирующими к формированию накоплений на старость, согласно опросу ВЦИОМ, являются гарантия сохранности инвестиций государством (31%) и жесткий государственный контроль финансовых организаций (26%).