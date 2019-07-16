Граждане рассказали о планах по накоплениям на старость

Новости

Заемщику вернут часть страховки при погашении кредита 17:13
Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование" 17:11
Lada Vesta Cross подорожала 17:00
США располагают в Европе 150 гравитационными атомными бомбами 16:59
Компании оштрафуют за переработку водителей 16:55
Вышел первый большой трейлер нового хоррора Роба Зомби 16:53
В Португалии 119 человек получили сроки за списывание на экзамене на права 16:53
Афганистан не готов отказаться от Ми-35 по просьбе США 16:52
Татьяна Васильева исполнит роль няни Веры Павловны в "Простоквашино" 16:48
Можно ли вернуть товар без упаковки 16:47
Госдума: Граждане смогут платить только за накопленный ими мусор 16:42
Северный флот завезет в Арктику продукты для своих подразделений 16:36
Татьяна Васильева озвучит возлюбленную Печкина из "Простоквашина" 16:34
В Самаре четыре человека погибли в ДТП 16:28
Пикап X-Class разозлил боссов Mercedes и может уйти в отставку 16:27
Мартин рассказал о трудностях в работе над продолжением "Игры престолов" 16:21
Зеленский предложил провести на Украине Олимпийские игры 16:18
Видео: В Уфе колясочнику пришлось карабкаться в поликлинику по лестнице 16:17
В Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар 16:10
В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида" 16:10
Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой 16:06
Начался суд над похитителем картины Куинджи из Третьяковки 16:04
Погода в Москве сегодня вечером резко ухудшится 16:03
Видео: На Ставрополье бездомный пес "спас из плена" породистого 16:00
В парке Победы в Зеленограде появятся набережные на сваях 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 15:36
Рубрика: Экономика

Граждане рассказали о планах по накоплениям на старость

Текст: Игорь Зубков
Большинству граждан или нечего копить, или они чересчур осторожны либо слишком мало осведомлены о своих возможностях, чтобы подготовить себе к старости источник пассивного дохода. Такой вывод можно сделать из результатов исследования ВЦИОМ о готовности пользоваться различными финансовыми инструментами для прибавки к трудовой пенсии.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Более трети не знают о таких способах, а из тех, кто назвал хотя бы один из инструментов, большинство раздумывает о таких надежных, но малодоходных или же вовсе убыточных инструментах, как вклад (23%), наличные накопления (21%), вложения в недвижимость (18%) и даже покупка золота и драгоценностей (8%). Довольно многие связывают надежды на дополнительный доход с классическим страхованием жизни и здоровья (10%) и накопительным страхованием жизни (8%), - по всей видимости, это результат навязывания этих продуктов банками в качестве альтернативы депозитам.

Совсем мала оказалась доля тех, кто рассчитывает на формирование пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (10%). Последний показатель, как и результаты опроса в целом, не сулят успеха индивидуальным пенсионным капиталам (ИПК), которые то ли со следующего, то ли уже с 2021 года должны сменить, наконец, замороженные с 2014 года обязательные пенсионные накопления. В отличие от последних, от формирования ИПК работник вроде бы сможет отказаться, чтобы не терять в зарплате, и несомненно, что абсолютное большинство, доверяющее только наличным и депозитам, так и поступит.

Банки понизили доходность по вкладам

Доля тех, кто может решиться вложить деньги в ценные бумаги, сравнительно велика (18%), но из них лишь треть знает, что такие вложения физлицам следует делать через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие право на получение налоговых вычетов (при выборе вычетов на взнос - до 52 тысяч рублей в год).

Фото: iStock
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

Тем не менее, из всех наблюдаемых статистикой инструментов именно вложения на ИИС растут самыми быстрыми темпами: объем активов на них по состоянию на начало апреля достиг 108,6 миллиарда рублей, увеличившись за 12 месяцев на 82%, что, конечно, еще совсем немного по сравнению с депозитами физлиц в банках (свыше 22,6 триллиона рублей), но очевидно, что этот разрыв будет сокращаться. Число граждан, решившихся попробовать себя на бирже, быстро растет благодаря политике крупнейших банков и упрощению самого процесса инвестирования после его перевода на мобильные приложения. При этом размывается доля игроманов. "На брокерский рынок приходит все больше долгосрочных инвесторов, предпочитающих пассивные стратегии, а интерес к краткосрочным операциям постепенно снижается", - отмечает Банк России. Основная часть активов на ИИС вложена в инструменты с фиксированной доходностью, прежде всего государственные и муниципальные облигации, а также в корпоративные облигации первого эшелона.

Главными условиями, мотивирующими к формированию накоплений на старость, согласно опросу ВЦИОМ, являются гарантия сохранности инвестиций государством (31%) и жесткий государственный контроль финансовых организаций (26%).

Экономика Финансы Инвестиции Наука и образование ВЦИОМ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
Минобороны сообщило об очередной поставке компонентов С-400 в Турцию
Россиянам предложат новый способ оплаты вывоза мусора
Банк России назвал причины замедления инфляции в июне
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте