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16.07.2019 19:35
Рубрика: В мире

Британцы разгулялись

Жители хорватского города пожаловались на бесчинства военных с Альбиона после учений НАТО
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Устраивали драки, приставали к официанткам, уходили из кафе, не расплатившись, справляли нужду у всех на виду и даже свалили колонну у церкви XI века - эти "подвиги" британских военных, решивших отдохнуть недельку на хорватском курорте Задар после окончания учений НАТО "Быстрый ответ-2019", местные жители будут вспоминать долго. "Дикие, пьяные, агрессивные, они терроризировали наш город", - ссылается на очевидцев газета Slobodna Dalmacija. Скандал, в который оказались вовлечены элитные подразделения вооруженных сил Британии, теперь пытаются замять дипломаты.
Представители королевских ВВС вели себя на хорватском курорте, как уличные хулиганы. Фото: Reuters Представители королевских ВВС вели себя на хорватском курорте, как уличные хулиганы. Фото: Reuters
Представители королевских ВВС вели себя на хорватском курорте, как уличные хулиганы. Фото: Reuters

По данным издания, в Задар срочно прибыл замглавы британской дипмиссии в Хорватии, советник посла Петер Клементс. Ему пришлось убеждать хорватские власти, что "имевшие место происшествия не должны сказаться на хороших отношениях между странами". В министерстве обороны Соединенного Королевства скупо заявили, что "не одобряют поведение, не соответствующее высоким стандартам британской армии". Только официально полиция Задара зарегистрировала два десятка жалоб, на деле же инцидентов было в разы больше. Однако, отмечает Slobodna Dalmacija, дело кончилось тем, что за хулиганство ответили лишь пять иностранцев, доставленных в участок и оштрафованных.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Судя по всему, речь идет о десантниках, приехавших на побережье Адриатики с военной базы в хорватском поселке Удбина. Более сотни отпускников, принимавших до этого участие в многонациональных маневрах НАТО на Балканах, забронировали апартаменты и номера в отелях Задара, что, казалось бы, должно было только обрадовать работников местного турсектора. Однако те признают, что предпочли бы вовсе не иметь таких постояльцев, чем терпеть бесчинства, с которыми столкнулись. Британских военных, перемещающихся по городу характерными группами, легко было опознать по армейским рюкзакам за плечами. Многие разгуливали с голым торсом, демонстрируя татуировки. "Днем они вели себя еще более-менее прилично: сидели в кафе, как нормальные люди, купались, брали в аренду лодки. Но к вечеру у них просто крышу сносило. Мы не могли привыкнуть в такому поведению, и обычные туристы боялись с ними столкнуться", - рассказал газете владелец кафе, возле которого полиция задержала справлявшего нужду солдата Ее Величества. Еще один хорватский клуб до сих пор не оправился после того, как гость с Альбиона забавы ради распылил там огнетушитель. "Началась паника, посетители лишь чудом не пострадали. Вместе с нашими стражами порядка на место прибыли представители британской военной полиции, однако злоумышленник к тому времени уже сбежал. Извинений мы так и не получили, не говоря уже о компенсациях", - возмутился хозяин заведения.

Полиция хорватского Задара зарегистрировала два десятка жалоб, на деле же инцидентов было в разы больше

"Они носят гордое звание солдат и офицеров королевских ВВС, но ведут себя как уличные хулиганы, от которых нас некому защитить, - объясняет еще один житель Задара. - Они знают, что им все сойдет с рук, как будто мы их колония".

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К слову, еще пять лет назад мэр латвийского Вентспилса также сравнил с оккупантами иностранных военных моряков, устраивавших дебоши в портовом городе во время военных учений "Открытый дух". "Военные НАТО вели себя по-свински, игнорировали суверенитет и законы Латвии. Они напивались, справляли нужду в общественных местах, срывали цветы с клумб", - жаловался тогда градоначальник. А не далее как в марте в Риге обсуждали громкий по местным меркам скандал с участием уже американских военных, которые буквально устроили туалет у основания монумента Свободы в сердце столицы. В январе портал baltnews.lv раскрыл вопиющий скандал в соседней Литве, где солдаты армии США прошлой весной сорвали флаг республики со здания прокуратуры в Каунасе и надругались над ним. Однако полиция тогда предпочла не предавать дело огласке. Наконец, почти 450 жалоб в конце 2018 года подали жители Норвегии на участников масштабных натовских маневров "Единый трезубец". Люди требовали возместить ущерб, нанесенный их землям бронетехникой и "отходами жизнедеятельности".

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