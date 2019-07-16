Инженерная олимпиада для школьников войдет в нацпроект "Образование"

Всероссийское инженерное соревнование для школьников - олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы - станет частью платформы "Россия - страна возможностей". Интеллектуальное состязание для юных "технарей" и айтишников будет проходить в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" (входит в нацпроект "Образование"). Олимпиада позволит ребятам, создающим уникальные инженерные разработки, поступать в ведущие вузы, проходить стажировки в крупнейших компаниях.

Соглашение о сотрудничестве 16 июля подписали руководители АНО "Россия - страна возможностей", АНО "Платформа НТИ", "Университета 20.35" и "Ассоциации участников технологических кружков".

"Мы будем работать над развитием дополнительного образования и поддержки талантов, которые смогут стать лидерами технологического развития России. Один из наших совместных проектов, который запустим уже в этом году - олимпиада Кружкового движения НТИ для школьников, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Олимпиада станет двадцатым по счету проектом платформы "Россия - страна возможностей".

Напомним, инженерное соревнование для школьников проводится в России уже несколько лет. В фокусе олимпиады НТИ - генетика и нейронауки, "умный дом", водные роботы, космические снимки и беспилотники, интеллектуальная робототехника и энергетика, автономные транспортные и наносистемы. Всего 19 профилей, соревнования по которым проходят в ведущих вузах по всей стране. Ребята-победители получают баллы ЕГЭ за свои прорывные разработки и поступают в лучшие вузы. В новом учебном году в олимпиаде смогут принимать участие не только учащиеся 7-11 классов, но и ребята из 5-7 классов.

Справка "РГ"

Кружковое движение России - сообщество технологических энтузиастов. Это предприниматели, инженеры, ученые, управленцы, даже школьники и студенты, способные создавать новые решения и проекты, которые изменят мир.