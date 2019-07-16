Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны. Перед этим нуждающееся в ремонте судно подало сигнал с просьбой о помощи.

"Иранские моряки действовали в строгом соответствии с международными правилами", - передает ТАСС комментарий официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По словам иранского дипломата, нуждающееся в ремонте судно будет находиться в иранских водах до полного устранения неисправности.