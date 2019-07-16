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16.07.2019 19:20
Рубрика: Власть

Защита прав пациентов и медработников

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Во вторник Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законы, ужесточающие ответственность за нападения на медицинских работников при оказании помощи пациентам и за непредоставление преимущества в движении машинам "скорой помощи".

Что касается дорожных конфликтов с участием "скорой", то, к сожалению, в последнее время мы все чаще слышим о них из средств массовой информации. Причем иногда задержка машины "скорой помощи" влечет за собой смерть пациента. Например, в 2017 году в Петропавловске-Камчатском женщина отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой", и в результате врачи не успели спасти жизнь 21-летнему мужчине.

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Напомню, что действующее законодательство содержит административную ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными проблесковыми маячками и сиреной в виде штрафа в размере 500 рублей или лишения права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев. Но поскольку в случае с задержкой "скорой" нарушаются права пациентов на своевременное и квалифицированное оказание медицинской помощи, мы считаем, что существующих мер недостаточно. После длительного обсуждения нами внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс.

За непропуск машины "скорой помощи" без наступления негативных последствий для пациента граждане будут привлекаться к административной ответственности: они должны будут заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или же лишатся прав на срок от трех месяцев до одного года.

Если из-за дорожного конфликта медицинские работники не смогут оказать помощь вовремя и это повлечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью больного, то виновник сложившейся ситуации будет нести уголовную ответственность. Он может быть наказан в том числ, штрафом до 80 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Если из-за человека, не пропустившего "скорую помощь", пациент погибнет, то нарушитель будет приговорен к ограничению или лишению свободы на срок до четырех лет или к принудительным работам на этот же период времени.

Еще одна важная проблема - нападения на медицинских работников при оказании ими помощи пациентам.

В 2016 году противоправные действия, связанные с насилием в отношении врачей и сотрудников "Скорой медицинской помощи" при исполнении ими служебных обязанностей совершались 1226 раз, что в среднем составляет 1-2 нападения в месяц в каждом субъекте Федерации.

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Особое беспокойство вызывает тот факт, что в ряде населенных пунктов есть лишь один медицинский работник, и если против него совершаются противоправные действия, то под угрозу ставится не только здоровье самого медика и отдельного пациента, но и здоровье всех жителей того или иного поселка, лишенных возможности получать необходимую, иногда неотложную помощь, то есть общественная опасность таких посягательств очень высока.

В связи с этим мы внесли поправку в КоАП, согласно которой, если медицинским работникам угрожают, удерживают их силой или другим способом затрудняют доступ к больному, но при этом для пациента не наступают негативные последствия, правонарушитель должен будет заплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Если же эти противоправные действия повлекут за собой тяжкий вред здоровью или смерть людей, то виновники понесут уголовную ответственность, как и в случае с непропуском машины "скорой помощи".

Надеюсь, что принятые нами законы будут иметь хороший профилактический эффект и позволят дополнительно защитить права и интересы медицинских работников и пациентов.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева
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