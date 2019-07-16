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16.07.2019 12:52
Рубрика: Спорт

Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге

Текст: Максим Домчев
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис признан лучшим тренером минувшего сезона в Евролиге. Греческому специалисту был вручен приз имени Александра Гомельского.
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости Фото: Михаил Сербин / РИА Новости
Фото: Михаил Сербин / РИА Новости

Лучший тренер определяется по итогам голосования наставников 16 клубов, которые принимали участие в турнире. При этом голосовать за себя нельзя.

По итогам голосования Итудис занял первое место, вторым стал Эргин Атаман из "Эфеса", а третьим Шарунас Ясикявичюс из "Жальгириса", сообщает сайт Евролиги.

Назван формат нового сезона баскетбольной Единой лиги

Для Итудиса это уже вторая награда в карьере. Впервые он победил в голосовании в 2016 году, когда ЦСКА выиграл "Финал четырех" в Берлине.

В минувшем сезоне ЦСКА также стал победителем Евролиги и обновил рекорд турнира по числу побед - 29 в 36 матчах.

"Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся по ходу сезона, кто помогает своим командам побеждать. Большое спасибо нашим игрокам, мы вместе выиграли титул Евролиги благодаря их игре, желанию сражаться и жертвовать собой, - приводит слова Итудиса сайт ЦСКА. - Спасибо болельщикам за веру и поддержку в хорошие и плохие моменты. Притом, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы".

Спорт Баскетбол
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