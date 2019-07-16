Южная Корея ответила на японские санкции выдворением двух дипломатов

Торговая война между Японией и Южной Кореей переросла в полноценный двусторонний конфликт, затронувший уже и сферу политики и безопасности. По информации корейских СМИ, Сеул выдворил двух военных дипломатов Японии, которые были обвинены в шпионаже. Один из них официально объявлен персоной нон грата. Вчера президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в жестких выражениях раскритиковал поведение японского правительства, назвав его действия "абсолютно неразумными" и подчеркнул, что конфликт принесет больше вреда именно японской экономике. Теперь стоит ожидать реакции Токио, который, судя по настрою, не намерен оставлять без ответа действия Сеула.

Напомним, что с 4 июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов, которые используются при производстве дисплеев, а также для изготовления полупроводников. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Южная Корея заявила о нарушении Японией правил свободной торговли. В Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах японских концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг. Япония и Южная Корея также обменялись обвинениями в адрес друг друга в нарушении санкций ООН против КНДР.

Японо-южнокорейский конфликт продолжает разрастаться и в полной мере перекинулся с сферу политики, начав включать элементы весьма жестких с дипломатической точки зрения действий. Южнокорейская газета "Тона Ильбо", ссылаясь на полученные в ее распоряжение документы заседания суда, заявила, что контрразведка Республики Корея уличила двух сотрудников посольства Японии в Сеуле, которые были военными атташе, в шпионаже. Один из них был официально объявлен персоной нон грата, а второму, у которого степень участия в незаконных действиях была меньше, дали понять, что его дальнейшее пребывание в Корее нежелательно, а потому японцы его сами отозвали досрочно. С южнокорейской стороны различные тюремные сроки получили два человека, которые передавали японским военным разведчикам закрытую информацию.

По информации издания, два военных атташе Японии в период с 2013 по 2017 гг. смогли получить 74 материала, содержащих закрытую информацию, составленную на основе документов Управления разведки ВВС Республики Корея. Сведения им передавал бывший высокопоставленный сотрудник Управления разведки ВВС РК, чья фамилия называется по первой букве - Н, а также экс-перебежчик из КНДР - L, который сейчас в Южной Корее возглавляет одну из организаций, объединяющих выходцев из Северной Кореи. Н передал японцам 54 документа, а L - 20. Оба в общей сложности от японских военных дипломатов получили 23 миллиона 200 тысяч вон (около 20 тысяч долларов).

Отмечается, что хотя все началось еще с 2013 г., но японцы особенно активизировали работу по сбору информации с 2016 г., когда КНДР стала проводить часто ракетные и ядерные испытания, которые доказали успехи северокорейского ВПК. В итоге в руки японцев попали сведения, имеющие гриф "секретно".

Основным инициатором этой аферы выступал Н, который привлек к работе и L, а также через свои связи по бывшему месту работы смог получить копии документов. Интересно, что H и L умудрялись по отдельности иногда передавать японским дипломатам одни и те же документы, каждый раз получая за них отдельное вознаграждение. Передача информации производилась в ходе личных встреч в японских ресторанах в центре Сеула, что совсем недалеко от здания посольства Японии.

Документы, которые передавали H и L, имели отношение в первую очередь к Северной Корее, а также к окружающим Корейский полуостров странам. В качестве примеров того, что именно было передано японцам, названы материалы с оценками мест дислокации ракетных баз КНДР, уровнем развития ракетных технологий, технологий миниатюризации ядерных боезарядов, ноу-хау по запуску ракет с подводных лодок, поставок из третьих стран в Северную Корею запрещенных товаров и технологий, нефтепродуктов, ситуации вокруг подготовки инженеров-ракетчиков КНДР, импорта Северной Кореи зарубежного военного снаряжения и пр.

Кроме того, по информации "Тона Ильбо", Н сумел связаться и с китайской разведкой, передав в ее распоряжение список сотрудников Управления разведки ВВС РК, а также информацию по тем сотрудникам южнокорейской разведки, которые работают под различными прикрытиями в других странах мира с указанием конкретных регионов их деятельности. Южнокорейская контрразведка успела вывести тех, кого раскрыли, но все равно в руки иностранной разведки, судя по "Тона Ильбо", как японской, так и китайской, попало значительное количество закрытой информации. За списки бывших коллег и агентов Н выплатил своему знакомому в Управлении разведки ВВС РК 6 миллионов 700 тысяч вон (более шести тысяч долларов).

Как отмечает "Тона Ильбо", одного из японских военных дипломатов официально объявили персоной нон грата и выдворили, а второму, которые принимал менее активное участие в этих сделках, просто сказали, что его дальнейшее пребывание нежелательно, но не стали это оформлять в официальном порядке. Последнее обычно означает намерение выдворяющей стороны уладить конфликт "по-тихому", но все равно подразумевает указание покинуть страну. Второй японский атташе вскоре был отозван властями Страны восходящего солнца из Сеула.

С замешанными в скандале южнокорейцами, у которых, в отличие от зарубежных военных атташе нет дипломатического иммунитета, поступили "по всей строгости закона". Экс-сотрудник Управления разведки ВВС РК по фамилии Н приговорен к четырем годам тюрьмы, а бывший перебежчик из Северной Кореи и глава общественной организации беженцев из КНДР по фамилии L получил два года тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Суд вынес решение еще в январе этого года, но была подана апелляция на вердикт, решения апелляционного суда ожидается совсем скоро - 24 июля. Интересно, что о судьбе действующего офицера ВВС РК, который делал копии секретных документов и передавал их Н, газета умалчивает.

Стоит отметить, что "Тона Ильбо", несмотря на закрытый характер суда и самой ситуации, сумела получить доступ к подробной информации. Учитывая, что первое решение суда было вынесено еще в январе, а утечка произошла только сейчас, невольно возникают мысли о том, что обнародование данной истории имеет отношение к разразившемуся с начала июля южнокорейско-японскому торгово-экономическому конфликту, который уже перешел и в политическую плоскость. Обычно подобные инциденты вовлеченные стороны пытаются решать без излишней огласки, а на раскрытие информации, в том числе путем намеренных утечек, идут, когда хотят это использовать в качестве средства давления на другую сторону или когда двусторонние отношения находятся на стадии обострения. Именно такую фазу в связях между Сеулом и Токио мы наблюдаем и сейчас, а потому не исключено, что власти Южной Кореи намеренно допустили утечку в прессу информации о шпионском скандале. Если судить по логике подобных ситуаций, то теперь следует ждать ответной реакции японских властей с выдворением южнокорейских дипломатов по обвинениям в шпионаже или иной деятельности, которая не соответствует статусу дипломата.

Отметим, что вчера президент Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ин в третий раз за последние две недели публично высказался по поводу развернувшейся с Японией торговой войны. Причем на этот раз Мун выбрал довольно жесткие выражения. Действия Токио были охарактеризованы как "абсолютно неразумные". Лидер РК также предупредил Японию, что от конфликта экономика Страны восходящего солнца пострадает гораздо больше, чем корейская. Мун также отмел все обвинения Японии в адрес Сеула, которая ранее намекнула на нарушение Южной Кореей санкций ООН в отношении КНДР. Президент РК предложил Японии передать взаимные обвинения в нарушении санкций ОНН против КНДР на рассмотрение независимой стороной, а если фактов нарушений Югом не будет выявлено, то потребовал от Токио отменить все ранее введенные ограничения. Впрочем, похоже, что южнокорейский лидер понимает, что Япония не пойдет на это.

В целом же долгое время тлевший и вот теперь вспыхнувший японо-южнокорейский конфликт становится все более интенсивным, где в дело замешаны эмоции, национализм и внутриполитический расчет, а потому трудно ожидать, что все закончится быстро. Некоторые специалисты считают, что в дело в итоге должны вмешаться США, которым абсолютно не на руку данный конфликт в стане союзников и которые в то же время при желании могут заставить обе стороны умерить пыл и пригасить эмоции.