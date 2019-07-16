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16.07.2019 06:45
Рубрика: В мире

Южная Корея "по-тихому" получила из США еще два истребителя F-35A

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Американский F-35A готовится приземлиться на авиабазе Чхунджу, Южная Корея, 29 марта 2019 г. Фото: AP Photo Американский F-35A готовится приземлиться на авиабазе Чхунджу, Южная Корея, 29 марта 2019 г. Фото: AP Photo
Американский F-35A готовится приземлиться на авиабазе Чхунджу, Южная Корея, 29 марта 2019 г. Фото: AP Photo

Южная Корея получила из США еще пару истребителей-"невидимок" F-35A, которые ранее закупила в рамках программы модернизации ВВС. Правда на этот раз боевые машины прибыли без огласки и помпы, которые сопровождали прилет первой пары в конце марта этого года.

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Истребитель F-35 развалится на форсаже

Как сообщили источники в военном ведомстве Республики Корея, 15 июля во второй половине дня на базу южнокорейских ВВС в Чхончжу прибыли два истребителя F-35A с бортовыми номерами 007 и 008 и знаками принадлежности ВВС РК. Это Южная Корея получила из США вторую пару истребителей, которые должны заменить в рамках программы модернизации устаревшие боевые машины южан.

Как отметили эксперты, в отличие от прибытия первой пары F-35A, которые появились в Корее 29 марта, прилет этой "двойки" не сопровождался никаким освещением в прессе и церемониями. Нет информации и по поводу того, когда машины заступят на реальное боевое дежурство. По мнению политологов, официальный Сеул не хочет лишний раз провоцировать Пхеньян, который уже неоднократно критиковал закупку Южной Кореей у США истребителей-"невидимок" пятого поколения.

Тем не менее до конца этого года в Южную Корею должны прибыть ещё 12 самолетов F-35A, доведя их общую численность в ВВС страны до 16 штук. Всего же в несколько заходов Сеул получит в общей сложности 40 F-35A. Завершение поставок запланировано к концу 2021 года. На эти нужды РК потратила более семи миллиардов долларов, что стало самым крупным в истории южнокорейским контрактом на закупку вооружений за рубежом. Согласно некоторым слухам в военных кругах, Сеул может закупить еще 20 F-35 A, если договорится с американскими производителями о цене и возможной передачи технологий.

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