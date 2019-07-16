Правительство рассматривает новый способ расчета стоимости вывоза мусора - по факту, а точнее, по числу контейнеров. Сколько мусора произвели жильцы многоквартирного дома или члены садового товарищества, за столько и заплатят.

Инициатором формирования справедливого начисления тарифов, в том числе путем перехода на тарификацию вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) по факту, было минприроды. "Предполагается, что стоимость услуги по вывозу ТКО для населения может снизиться. Поскольку возникает возможность производить расчет стоимости коммунальной услуги по обращению с ТКО на основании реально образуемого объема (массы) накопленных отходов, а не по среднему расчетному нормативу. При раздельном сборе мусора это действительно может быть экономически выгодным. Модель должна заработать комплексно", - рассказали "Российской газете" в министерстве.

Текущая система исходит из принятия на уровне региона норматива, который составляет фиксированный тариф либо на человека, либо на квадратный метр жилья. "Она представляется не вполне справедливой, потому что в одном случае, например, страдают многодетные семьи, которые, несмотря на то что их пять или семь человек, не генерируют столько мусора, а в другом случае страдают жители частного сектора, у которых могут быть просторные дома, но жить там может одинокий пенсионер, - говорит Вячеслав Духин, заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО). - Предлагается перейти на более справедливую систему и рассчитывать объем мусора, который человек производит фактически. И тогда сколько фактически вывезено мусора, за столько и надо будет заплатить".

Сколько мусора произвели жильцы многоквартирного дома или члены садового товарищества, за столько и заплатят

Сейчас число баков, необходимых для сбора мусора, высчитывают жилищно-коммунальные предприятия, проще говоря, управляющие компании вместе с муниципальными властями с учетом фактического развития жилого фонда и других местных условий конкретного населенного пункта. Есть и соответствующий СанПиН на эту тему.

В перспективе мусорные контейнеры будут унифицированы (сейчас насчитывается несколько их разновидностей под разные типы мусоровозов), сообщил замглавы РЭО. "Но принципиален не контейнер, а вес. Может быть много маленьких контейнеров, а может один большой. Важен вес отходов, чтобы люди платили за фактическую массу мусора, который вывезен. Он будет считаться в килограммах. Условно говоря, будет некая цифра в килограммах, за которую нужно заплатить, если эта цифра снижается, платим меньше, если она растет, платим больше".

Правда, пока непонятно, как распределять сумму среди самих жильцов многоквартирного дома и как ее делить между юридическими и физическими лицами - не секрет, что в баки зачастую выкидывают мусор магазины, кафе и парикмахерские, расположенные на первых этажах жилых домов. "Надо как-то делить эту величину платежа между юрлицами и физлицами. Условно говоря, есть многоквартирный дом, контейнерная площадка и рядом кафе. Понятно, что мусор генерируют и кафе, и жители дома. В данном случае жители дома будут платить за фактический объем мусора, который они сгенерировали. А кафе будут платить исходя из норматива. Эти нормативы сейчас приняты в большинстве регионов, но пока что они охватывают не все категории отходообразователей, - поясняет Вячеслав Духин. - В аптеке одно количество мусора, в кафе - другое, в офисе - третье. Категории отходообразователей в дальнейшем будут расширяться и уточняться".

Проект постановления правительства о переходе на оплату мусора "по факту" уже подготовлен. "Он не собрал еще всех необходимых согласований, но принятие этого постановления - вопрос месяцев. В этом году это точно произойдет. Никто затягивать не собирается, - говорит Духин. - Есть хороший шанс, что тарифы для населения во многих местах будут пересмотрены в меньшую сторону".

В минприроды сомневаются, что переход на оплату "по факту" возможен уже в 2019 году. "В настоящее время механизм реализации дорабатывается по предложениям и замечаниям экспертного сообщества. На этот год тарифы по вывозу ТКО утверждены, изменения могут быть возможны не ранее 2020 года", - подчеркнули в министерстве.

Правительству и региональным властям еще предстоит решить, как рассчитывать тарифы для отдельных категорий юридических лиц, в том числе муниципальных предприятий. Фото: Михаил Фролов/Комсомольская правда

Тем временем

От регионов зачастую звучат жалобы на банальную нехватку баков для ТКО. В минпромторге "РГ" эту проблему подтвердили. "От региональных операторов поступил запрос о нехватке контейнеров для сбора ТКО. Она обусловлена проводимой реформой в отрасли по обращению с отходами, - сообщил "РГ" замглавы минпромторга Виктор Евтухов. - Дефицит контейнеров по сбору ТКО возможно преодолеть. Мусорные контейнеры не являются высокотехнологичным оборудованием, и их производство возможно осуществлять практически на всех предприятиях, специализирующихся на металлообработке, даже, например, на предприятиях ФСИН. Предприятия готовы увеличить производство контейнеров при наличии обеспеченных оплатой заказов от регионов".