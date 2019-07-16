Оглянитесь вокруг - их все больше. Людей, уставших от ежедневного мусора, от 75-й кофточки в собственном гардеробе и остатков колбасы в холодильнике, в который раз осклизших быстрее, чем их удалось съесть. Эти люди живут по правилам осознанного потребления всего - еды, одежды, материальных благ... "РГ" поговорила с жителями столичного региона, выбравшими в качестве жизненного кредо принцип "можем себе не позволить".

Крышечки, ломающие кисти

Саша Рыжкова - журналист. Да еще и живет в Балашихе. Этих двух факторов хватило, чтобы тема балашихинской свалки "Кучино" - той самой, которую Владимир Путин закрывал во время своего прямого эфира в июне 2017-го, досталась именно ей. За одной мусорной темой потянулись другие - рекультивация полигонов, раздельный сбор, строящиеся мусоросортировочные комплексы. Саша дышала смрадом свалок, изучала нормы накопления бытовых отходов и видела, что происходит с руками у сортировщиков мусора, в чьи обязанности входит откручивание крышечек с пластиковых бутылок. В переработку можно сдать только бутылку без крышки, поэтому люди сидят и откручивают - монотонно, часами. Несколько месяцев такой работы - и запястья становятся настолько хрупкими, что начинают ломаться при любой незначительной нагрузке...

Через полтора года Саша так втянулась и прониклась темой, что объявила эксперимент по раздельному сбору у себя в семье. И не просто на пищевые и все остальные отходы, а на отдельные фракции. Пластик, оказывается, тоже бывает нескольких видов, и не все из них перерабатываются, так что и пластик от пластика тоже необходимо отделять.

Целую неделю семья под неусыпным Сашиным руководством мыла упаковки от йогуртов и плющила тетрапаки для экономии места в мусорном ведре. "Было ощущение, что домашние воспринимают все это как мою блажь и временные неудобства", - признается Александра. Но ей удалось перейти на разумное потребление пищевого пластика: теперь, прежде чем что-то купить в магазине, Саша смотрит маркировку на упаковке. Нужные цифры - от 1 до 7 - расположены в треугольнике. Третий и седьмой виды пластика не подлежат переработке, и товары в такой упаковке лучше не покупать, чтобы не множить объемы свалок.

Мысли о разумном потреблении поначалу воспринимаются в штыки

"Привыкнуть к сортировке, к чтению маркировок и мытью упаковок легко", - делится Саша с "РГ". Сложно потом все это вымытое и рассортированное куда-то пристроить - контейнеры для раздельного сбора есть не везде, не говоря уже об опасных отходах. У Саши, например, дома накопилось килограмма полтора использованных батареек, и она не знает, куда их девать.

Одиночество банана

Москвича Арсения Нуженкова к осознанному потреблению привело необычное объявление. Арсений - студент, а в свободное время подрабатывает в одной из торговых сетей. "Как-то увидел у нас объявление: "Уважаемые покупатели, не отрывайте бананы от связок по одному!" - вспоминает он. Оказывается, одиночные бананы не покупают, даже если нужно всего два-три банана, покупатель оторвет их от связки. В результате у одиночных бананов, по качеству ничем не отличающихся от собратьев по связке, из магазина один путь - на помойку.

Осознав это, Арсений задумался: а все ли ладно с продуктами у него дома? "Сначала просто записывал, сколько испорченной или попросту надоевшей еды отправляется из холодильника в мусорное ведро. Потом попробовал перевести то, что выбрасывается, в деньги", - продолжает молодой человек. Скрупулезные расчеты: в денежном выражении его семья, состоящая из трех человек, ежемесячно выбрасывает в виде еды от полутора до шести тысяч рублей. Вдумчивый студент даже вывел некую закономерность: чаще всего на выброс идут остатки супов и салатов, молоко, хлеб, нарезной сыр и фрукты.

Арсений предложил родителям пересмотреть подход к покупке продуктов и приготовлению еды. Поменять кастрюли на меньшие по размеру. Покупать не две литровые бутылки молока, а литр и пол-литра. Нарезанный сыр вообще не покупать - в открытом виде он быстро заветривается. За хлебом ходить каждый день и брать понемногу.

"Поначалу родители восприняли мои идеи в штыки. Особенно мама. "Ты хочешь, чтобы я целыми днями у плиты стояла?" - сказала она на предложение готовить поменьше супа. И еще было у нее опасение, что, если покупать меньше продуктов, чего-нибудь да непременно не хватит. "Но я пообещал безропотно ходить в магазин каждый раз, когда такое случится", - улыбается Арсений. Пока, по его словам, родители находятся лишь на полпути к разумному потреблению, но "бухгалтерия" отходов, которую продолжает вести студент, показывает, что выброшенных на ветер денег становится меньше. В прошлом месяце, например, получилось чуть больше тысячи рублей.

Дело наших рук: площадь мусорного пятна в Мировом океане достигает 1,5 миллиона квадратных километров. Фото: twitter / greatpacificgarbagepatch

Ничего лишнего

Людмилу Хлюпину я встретила в бассейне. Обратила внимание: все надевают голубые бахилы, доставая их из большого ящика на входе в спорткомплекс, а она - свои, ярко-желтые. "Многоразовые, куплены на экологической ярмарке года два назад", - в ответ на мой комплимент заметила Людмила Сергеевна. Оказалось, что и в магазин она ходит с многоразовой тряпочной сумкой, в которую сложены тряпочные же мешочки - именно в них, а не в пластиковые пакеты она просит упаковывать развесные продукты. В основе этого - нежелание окружать себя лишними предметами.

Людмила Сергеевна всю жизнь проработала статистом. "Я еще помню те времена, когда статучет определял человеку одну пару зимней обуви на четыре года, - говорит она. - Конечно, тогда не было таких агрессивных реагентов, да и обуви в магазинах не было столько, сколько сейчас. Но вот скажите, зачем человеку три пары зимних ботинок сразу?"

Этим вопросом Хлюпина задалась, когда поменяла свою квартиру на меньшую. "И поняла, что мне некуда шагу ступить! Везде вещи", - вспоминает она. Так, устав от ограниченности пространства, она начала освобождаться от лишнего. Зачем, к примеру, в доме три вазы, если цветы бывают раз в год? Или сервиз советских времен, который тетя дарила на свадьбу? На память? Но воспоминания от вещей не зависят - ведь если сервиз разобьется, и свадьбу, и тетю ты будешь продолжать помнить. "Так я постепенно избавилась от всего лишнего", - резюмирует пенсионерка. И жить стало проще.

Кстати

Курс на сокращение

В интернете можно бесплатно пройти курс разумного потребления, состоящий из пяти этапов, включающих в себя навыки разумного подхода к мусору, к бережному ведению домашнего хозяйства и содержанию собственного гардероба. Курс будет полезен всем, кто хотя бы начал задумываться о том, что жить можно, не оставляя после себя горы мусора, кучу вещей и еды. Подробности - на сайте.