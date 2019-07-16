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16.07.2019 20:26
Рубрика: Культура

Генерал от сада

Через 130 лет после того, как вся Россия узнала о поэте-партизане Денисе Давыдове, партизаном стал его правнук
Текст: Дмитрий Шеваров (dmitri.shevarov@yandex.ru)
Российская газета - Неделя № 155(7913)
Работа художника Николая Ивановича Домашенко из серии, посвященной народным героям-партизанам 1812 года. Работа художника Николая Ивановича Домашенко из серии, посвященной народным героям-партизанам 1812 года.
Работа художника Николая Ивановича Домашенко из серии, посвященной народным героям-партизанам 1812 года.

Жизнь летит: не осрамися,

Не проспи ее полет...

Денис Давыдов, 1804

Светлана Васильевна Павлова почти полвека отдала Мемориальному музею-лицею А.С. Пушкина в Царском Селе. В 1974 году, будучи совсем молодым научным сотрудником, Светлана Павлова показывала лицейскую келью Пушкина Алексею Николаевичу Косыгину.

Светлана Васильевна - автор многих исследований по истории Пушкинского лицея, и на днях она, давний друг "Календаря поэзии", прислала нам интереснейшее письмо, посвященное судьбе правнука поэта-партизана Дениса Давыдова.

Фото: РИА Новости
Булгарин остался в истории с именем, которое ему дал Пушкин

"Дорогие читатели!

Занимаясь воссозданием биографий лицеистов последних выпусков, я часто поражаюсь тому, что ключевые эпизоды их судеб зеркально повторяют драматические моменты из жизни их предков.

Николай Давыдов родился в селе Верхняя Маза (ныне Ульяновская область) в том самом доме, где жил и скончался его прадед Денис Васильевич Давыдов.

В детской памяти правнука навсегда остался вид кабинета поэта-партизана: письменный стол, его портрет, висящий на стене, гусарская сабля, мундир...

В отличие от своих предков, посвятивших жизнь военной службе, Николай Давыдов избрал гражданское учебное заведение - Императорский Александровский (бывший Царскосельский) лицей.

Курс, на котором учился Николай Давыдов, стал последним для Лицея. В 1918 году Николая призвали в Красную армию. К счастью, махать шашкой или стрелять в собратьев ему не пришлось. Демобилизовался в 1921 году и вернулся в Петроград.

Прекрасное знание языков, полученное в родном учебном заведении, позволило Николаю Давыдову работать переводчиком.

В 1934 году был убит Киров, и последовали репрессии. Коснулись они и Николая Давыдова. В марте 1935 года он с семьей был приговорен к высылке в Казахстан.

Николаю удалось выхлопотать разрешение оставить в Ленинграде жену - инвалида второй группы с трехлетним ребенком, а сам с матерью отправился в ссылку. Там Николай оказался без всякой работы и на­дежды получить ее. В Ленинграде бедствовала больная жена с ребенком.

14 февраля 1937 года, накануне Пушкинских торжеств, Николай обратился к вдове Горького: "Многоуважаемая Екатерина Павловна! Мой прадед по прямой линии поэт Денис Васильевич Давыдов был близким другом Пушкина; Пушкин был с ним в переписке и посвятил ему два своих стихотворения. Ввиду того, что в настоящее время весь Союз и даже весь мир отмечают столетнюю годовщину смерти нашего великого поэта, прошу Вас возбудить перед НКВД или перед Прокуратурой Союза ходатайство о моем освобождении от дальнейшего отбывания ссылки как прямого потомка близкого друга Пушкина. Во всяком случае прошу не отказать сообщить мне, имею ли я основание хлопотать об освобождении на приведенном выше основании и к кому, кроме Вас, надлежит мне обратиться…"

Но даже юбилей великого поэта не изменил отношение власти к потомку друга Пушкина. После окончания срока в 1940 году Давыдову, как бывшему репрессированному, запретили жить в Ленинграде. Он поселился на Майкопской опытной станции, работая заведующим библиотекой.

Фото: Рисунок Игоря Шаймарданова
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Когда Майкоп заняли фашисты, Николай Давыдов вступил в партизанский отряд "За Родину", сражавшийся с фашистскими оккупантами в предгорьях Кавказа.

Так 130 лет спустя после "грозы двенадцатого года" партизаном стал правнук Дениса Давыдова.

После окончания войны ссылка с Николая Николаевича была снята, и он вернулся в Ленинград, где продолжил заниматься библиотечной и переводческой деятельностью - теперь уже в библиотеке Всесоюзного института растениеводства.

Николай Давыдов составил фундаментальный пятиязычный русско-англо-немецко-французско-латинский "Ботанический словарь", включающий более 6000 ботанических терминов.

После войны Николай Николаевич встретился со своим лицейским другом Михаилом Саранчовым, который провел в ссылке 23 года.

Давыдов подарил ему "Ботанический словарь" - как напоминание о той поре их ученичества в Лицее, когда все они были "генералами" (ответственными за определенный участок лицейской жизни - "генерал от фронта", "генерал от кухни", "генерал от танцев" и т.д.). Николай Давыдов был "генералом от сада", отвечавшим за состояние лицейского сада и работу садовников.

Сегодня этот экземпляр "Ботанического словаря" Давыдова хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина, куда входит и Мемориальный музей-лицей".

Светлана Павлова,

С.-Петербург

Дата

235 лет назад 16 (27) июля 1784 года родился поэт и герой войны 1812 года Денис Васильевич Давыдов.

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