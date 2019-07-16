Капитан российской яхты погиб в Хорватии, упав в море

Шкипер российской яхты "Анна-Мария", вышедшей в Адриатическое море под флагом панамы, погиб рядом с хорватским городом Дубровник. Он выпал с борта в море. Гибель капитана подтвердило посольство РФ в Хорватии.

"МВД Хорватии проинформировало посольство, что 15 июля […] гражданин России, погиб в результате несчастного случая вблизи острова Корчула. Его тело найдено и опознано", - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря учреждения Дмитрия Мальцева.

Посольство оказывает помощь экипажу, который остался без капитана, добавил представитель дипмиссии.

Ранее хорватские СМИ сообщили о том, что россиянин 1950 года рождения пропал с яхты. Перед этим он отправил членов команды в трюм. Поиски шкипера продолжались до утра вторника, 16 июля, когда его тело было найдено у острова Корчула.