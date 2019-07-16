Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат

Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны. Они намерены разработать специальный свод правил, который поможет регулировать процесс. Об этом журналистам рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Выдача прокатных удостоверений - вопрос, который кинематографисты поднимали не раз. Одно из последних совещаний состоялось в Госдуме в мае, после чего тему там же обсудили повторно - уже в закрытом режиме.

Ямпольская также рассказала о возможных причинах, по которым прокатное удостоверение могут не выдать, среди которых и попытки развести несколько релизов в прокате. Эту проблему как раз и призвана решить добровольная инициатива представителей киноиндустрии.

- Представители отрасли заверили меня, что скоро они, в рамках самоорганизации, ассоциации или союза, отрегулируют это между собой, - приводит слова Елены Ямпольской РИА Новости.

В частности, голливудские фильмы получат возможность выходить в прокат в тот день, когда запланирована мировая премьера, чтобы не вызывать негативной реакции общественности. Возглавит движение, предположительно, продюсер Сергей Сельянов.

Вместе с тем, председатель комитета отметила, что содержание фильма не может являться причиной для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения за исключением правил, предусмотренных в законе.