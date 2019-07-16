Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат

Выдача прокатных удостоверений - вопрос, который кинематографисты поднимали не раз. Одно из последних совещаний состоялось в Госдуме в мае, после чего тему там же обсудили повторно - уже в закрытом режиме.
Ямпольская также рассказала о возможных причинах, по которым прокатное удостоверение могут не выдать, среди которых и попытки развести несколько релизов в прокате. Эту проблему как раз и призвана решить добровольная инициатива представителей киноиндустрии.
- Представители отрасли заверили меня, что скоро они, в рамках самоорганизации, ассоциации или союза, отрегулируют это между собой, - приводит слова Елены Ямпольской РИА Новости.
В частности, голливудские фильмы получат возможность выходить в прокат в тот день, когда запланирована мировая премьера, чтобы не вызывать негативной реакции общественности. Возглавит движение, предположительно, продюсер Сергей Сельянов.
Вместе с тем, председатель комитета отметила, что содержание фильма не может являться причиной для невыдачи или отзыва прокатного удостоверения за исключением правил, предусмотренных в законе.