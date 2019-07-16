Китайская строительная корпорация построит в Москве бизнес-центр

Китайская железнодорожная строительная корпорация (CRCC) в 2021 году начнет возведение нового бизнес-центра в Москве, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Договор генерального подряда был подписан российской дочерней компанией CRCC RUS и AFI Development. Об этом рассказал председатель правления компании CRCC RUS Мэн Тао.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новый офисный комплекс будет построен в центре российской столицы, в четырех километрах от Кремля. Он будет состоять из двух башен в 13 и 20 этажей. Общая площадь здания, в котором, как ожидается, будут работать 6300 человек, составит около 90 тысяч квадратных метров. Отмечается, что бизнес-центр будет отвечать всем требованиям "зеленого строительства" и гармонично впишется в архитектурную среду российской столицы.
CRCC - одна из крупнейших в мире строительных компаний. Она известна в области проектирования и прокладки высокоскоростных железных дорог, автомагистралей, мостов и тоннелей, а также имеет опыт строительства зданий высотой боле 300 метров. Деятельность корпорации охватывает 126 стран.