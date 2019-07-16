Китайская строительная корпорация построит в Москве бизнес-центр

Новый офисный комплекс будет построен в центре российской столицы, в четырех километрах от Кремля. Он будет состоять из двух башен в 13 и 20 этажей. Общая площадь здания, в котором, как ожидается, будут работать 6300 человек, составит около 90 тысяч квадратных метров. Отмечается, что бизнес-центр будет отвечать всем требованиям "зеленого строительства" и гармонично впишется в архитектурную среду российской столицы.

CRCC - одна из крупнейших в мире строительных компаний. Она известна в области проектирования и прокладки высокоскоростных железных дорог, автомагистралей, мостов и тоннелей, а также имеет опыт строительства зданий высотой боле 300 метров. Деятельность корпорации охватывает 126 стран.