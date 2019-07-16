Компании оштрафуют за переработку водителей

Госдума приняла во втором чтении проект о штрафах за нарушение режима труда и отдыха водителей. Компании могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей.

По действующему законодательству штраф за подобные нарушения платит фактически сам водитель, отметил спикер ГД Вячеслав Володин. А этим законопроектом депутаты вводят ответственность, в первую очередь, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - то есть для владельцев транспортных компаний.

Парламентарий напомнил, что в обязательном порядке тахографами должны быть оборудованы, например, все междугородние автобусы или большегрузные фуры.

Согласно законопроекту, для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка вырастет с 1-3 тысяч рублей до трех-пять тысяч рублей. При этом должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят от 7 до 10 тысяч рублей.

ИП грозит штраф на сумму от 15 тысяч до 25 тысяч, а юрлицам - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.