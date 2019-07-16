Косачев поприветствовал начало женевских переговоров между РФ и США

США с пафосом анонсируют обсуждение нового соглашения об ограничении ядерного оружия, причем потенциальным участником такового называют и Китай. Это соответствует раннее провозглашенной идее президента Трампа о том, что ядерную сделку логичнее совершать именно в формате "тройки".

Однако при всей привлекательности этой концепции она сама по себе содержит немало подвохов, которые потенциально могут свести на нет не только саму идею, но даже то, что есть на сегодня.

Во-первых, Китай в настоящий момент не является участником соглашений о контроле над ядерными вооружениями в сфере ядерных вооружений средней и большой дальности. И пока нет признаков того, что он хочет в таковых участвовать. Ехать в Женеву для обсуждения трехсторонних соглашений в двустороннем формате как минимум наивно. Россия, в отличие от США, этого и не предполагает.

Это значит, во-вторых, что прогнозируемый отказ Китая от участия в предлагаемых Вашингтоном форматах может послужить прекрасным поводом для выхода США из оставшихся соглашений в сфере ядерных вооружений, прежде всего - из договора по СНВ. Мол, не мы виноваты, и даже не русские, а третья сторона. Уговорите, дескать, Китай, и тогда будем обсуждать соглашения, а пока поступим как с договором по РСМД - просто выйдем в одностороннем порядке и скажем, что нас вынудили.

В-третьих, почему только Китай? Есть Великобритания и Франция с их ядерным оружием, другие ядерные и пороговые державы. Европейский ракетный потенциал как минимум сравним с китайским, и если он не угрожает Вашингтону, то это отнюдь не значит, что данные ракетно-ядерные силы стран НАТО не представляют угрозы для России. Поэтому логично включать в переговоры и эти страны.

Как бы то ни было, переход от "дипломатии санкций" к "дипломатии переговоров" - уже огромный прогресс. Поэтому приветствуем начало женевских переговоров и с удовольствием поддержали бы его и средствами парламентской дипломатии, если это будет интересно конгрессу США, "заигравшемуся" в санкции. Мы точно готовы к диалогу.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.