Кувейт передал Египту членов террористической ячейки "Братья-мусульмане"

В понедельник сотрудники министерства внутренних дел Кувейта передали египетским властям членов запрещенной в РФ организации "Братья-мусульмане", обвиняемых в терроризме, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство KUNA.

В пятницу МВД Кувейта провело операцию, в результате которой были арестованы 8 египтян, принадлежавших к запрещенной в России террористической ячейке "Братьев-мусульман". Задержанные признались, что проводили террористические операции на территории Египта и пытались подорвать безопасность в разных частях страны. Согласно заявлению, они бежали из Египта в Кувейт после вынесения судебных приговоров о тюремном заключении сроком до 15 лет.

"Мы передали арестованных правительству Египта в соответствии с совместными двусторонними соглашениями", - процитировало агентство высокопоставленного чиновника МИДа Кувейта.

МВД Кувейта в свою очередь заявило о продолжении расследования с целью найти других членов ячейки.

В июле 2013 года после военного переворота в Египте движение "Братья-мусульмане" было объявлено террористической организацией. С тех пор египетские власти арестовали десятки тысяч оппозиционеров, многие из которых, по данным правозащитных групп, являлись исламистами.