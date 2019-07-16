Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края

Орденом Почета отмечен долговременный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью губернатора Приморского края России Олега Кожемяко. Вручая 16 июля высокую правительственную награду во Дворце Независимости, Александр Лукашенко особо отметил заслуги руководителя дальневосточного региона в развитии экономических связей, значительный личный вклад в укрепление традиций дружбы и сотрудничества Беларуси и России.

В ходе встречи, которая состоялась в тот же день у белорусского лидера с Олегом Кожемяко, президент дал понять, что республика, несмотря на большие расстояния, готова сыграть активную свою роль в развитии региона. "Вы должны знать, что закрытых тем никогда не было с Россией. Все, что мы можем для вас сделать, откликнемся на любую просьбу", - заверил Лукашенко.

Он отметил готовность РБ поставлять на Дальний Восток сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок, "участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники". Беларусь, по его словам, заинтересована и в создании совместных предприятий, оказывать поддержку в развитии аграрного комплекса края.

Президент признался, что внимательно следил за изменениями в карьере своего визави, его деятельностью в качестве губернатора Сахалинской и Амурской областей, а с 2018 года - главы Приморского края. По его мнению, на протяжении всего периода руководства Кожемяко российскими регионами отношения с Минском "развивались и складывались продуктивно". В этой связи он выразил надежду на продолжение этого конструктивного взаимодействия.

Президент РБ отметил в этой связи, что руководство России высоко оценивает результаты работы Олега Кожемяко в восточных регионах, добавив, что президент Владимир Путин уже приглашал Александра Лукашенко их посетить.

В свою очередь российский гость поблагодарил за оценку совместной деятельности, которая на протяжении многих лет позволяла развивать дальневосточные регионы. "Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью", - сказал губернатор.

В Приморье, уточнил он, многие жители своими корнями связаны с Беларусью. "Для нас эта связь неразрывная, она у нас в душе, сердце, мы будем продолжать делать все, чтобы это было на пользу нашим народам", - подчеркнул Олег Кожемяко. Он добавил, что Минск всегда приходил на помощь в трудную минуту, оказывал гуманитарную помощь, в том числе в период наводнения в Амурской области.

Кроме того, есть значимые достижения в области развития всестороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в АПК. Кожемяко выразил уверенность, что его первая поездка в Беларусь уже в качестве руководителя Приморья позволит наработать дорожную карту и планы, которые будут реализовываться в дальнейшем.