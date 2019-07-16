Меркель и премьер Молдавии прослушали гимны своих стран сидя

Немецкий канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду прослушали гимны своих стран перед началом переговоров сидя, сообщает РИА Новости. Встреча двух лидеров проходила в Берлине.

На такое изменении протокола встречи германская сторона пошла из-за состояния здоровья Меркель: уже несколько раз на официальных мероприятиях с ней случались сильнейшие приступы дрожи, что замечали и активно обсуждали СМИ. Первый раз такое произошло во время встречи Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским и тогда канцлер объяснила свое состояние сильным обезвоживанием организма.

Позже такое повторилось во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и на встрече в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. После этого на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном оба участника мероприятия прослушивали национальные гимны сидя.

Сама канцлер заявила, что ей "становится ясно, что люди стареют", но исключила у себя наличие серьезных проблем со здоровьем.