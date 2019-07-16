Месси устроил себе романтический отдых на Карибах

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в романтической обстановке отдыхает с семьей на Карибских островах. Жена Лионеля Антонелла на своей страничке в Instagram размещает фотографии из отпуска.

Месси после непростого для себя Кубка Америки взял отпуск и с семьей отправился на Карибские острова. Там футболист находится в окружении своих любимых - жены и троих детей - Тьяго, Матео и Чиро.

Несмотря на присутствие детей Лионель и Антонелла находят время и для романтики. На последней фотографии, которую выложила жена футболиста, пара целуется в море на фоне заката.