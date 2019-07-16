В доме приемов Министерства иностранных дел РФ состоялась презентация трехтомного труда российских и немецких историков "Россия - Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти". Примечательно, что это не академическое исследование, но учебное пособие, посвященное ключевым моментам нашего общего прошлого в XVIII, XIX и XX веках, которое предназначено школьникам, студентам и их преподавателям. Впрочем, не только им: прочитав его, что называется, залпом, могу уверить, что оно интересно всем, кого мало-мальски интересует европейская история.

Принципиальной особенностью работы стало то, что большинство статей написано в соавторстве русскими и немецкими исследователями. В ряде случаев, когда академические разногласия помешали созданию общего единого текста, составители предлагают две точки зрения на одно событие, которые не просто комментируют друг друга, но являются взаимодополняющими. Впрочем, подобных редакторских решений куда меньше, чем совместных статей, и касаются они крайне сложных тем. Таких, к примеру, как события 1939 года, когда был подписан Германо-советский договор о ненападении, более известный под названием "Пакт Молотова - Риббентропа". Вокруг этого международного документа по сей день идут споры, причем не только и не столько научного характера. Но авторы статей, посвященных этой сложной теме, - Бианка Пиетров-Эннкер и Александр Чубарьян, придерживающиеся несхожих взглядов на Договор 1939 года, на то, что ему предшествовало и на его последствия, тем не менее остаются в рамках академической корректности, которая отличает все три тома этого учебного пособия. Замечательный пример, которому стоит следовать при подготовке отечественных школьных учебников истории.

Достаточно обратиться к диалогам Обломова и Штольца, чтобы убедиться в единстве противоположностей

В 2013 году был выпущен в свет на русском и немецком языках самый сложный том - об истории ХХ века. Понятно, что в такого рода исторических исследованиях современная политика играет немаловажную роль. Можно вспомнить рассказ выдающегося французского историка Марка Блока, казненного фашистами в 1944: "С 1830 года - это уже не история", - говаривал один из наших лицейских учителей, который был стар, когда я был очень молод, - "это политика". И далее Блок рассуждал о том, что даты, конечно, могут двигаться, но когда ты пишешь о современной истории, о 1930-м или 1940-м, то тебя искушает не только политика, но и социология, и даже журналистика. К чести российских и немецких ученых, работающих вместе с 1997 года, когда по решению президента РФ Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля была создана Совместная комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений, они оказались выше того, что называется, сложностями текущего момента. Желание ученых обратиться к эпохе Просвещения и "долгому XIX веку" не было предопределено потребностью оставить территорию политики и перебраться в пространства истории. Им было важно рассмотреть события ХХ века в долгосрочной обратной перспективе, выявить те болезненные узлы наших отношений, которые привели к трагедиям прошлого столетия. Жесткость взаимных оценок, которые звучали из уст политиков в XVIII и XIX веках, не отменяла при этом внутреннего тяготения друг к другу. В естественных и социальных науках, философии, в художественной культуре России и Германии мы находим важные взаимные отражения, рефлексии, которые обретают новую жизнь на чужой почве. Достаточно вспомнить диалоги Ильи Обломова и Андрея Штольца из великого романа Гончарова, чтобы убедиться в единстве противоположностей. Про немцев не скажешь словами Ключевского: "Быть соседями не значит быть близкими". Мы - близкие соседи, можно даже сказать - породненные соседи. И это, несмотря на пережитые трагедии, приводившие, казалось, к вековой ненависти.

Между томом о ХХ веке и томом о ХVIII веке прошло пять лет. И хотя после кризиса на Украине межгосударственные отношения России и Германии были во многом заморожены, ученые сочли необходимым продолжить работу. Для этого потребовались не только научное мужество и исследовательская мудрость. А. Чубарьян и В. Ищенко с российской стороны, Х. Мёллер и Х. Альтрихтер - с немецкой вместе с коллегами сделали все возможное, чтобы завершить работу над уникальным проектом. Он был первым в серии совместных работ Института всеобщей истории РАН с зарубежными коллегами из стран Евросоюза. Первым общим учебным пособием, предназначенным для средних и высших учебных заведений государств с разными образовательными стандартами, с разным - порой, чувствительно разным, отношением к тем или иным событиям истории. Этот труд - весомое опровержение рассуждения Фридриха Ницше об истории и историках: "Никогда не выживет тот народ, который воспринимает трактовку своей истории глазами соседа". Это коллективное исследование доказывает, что взаимозависимость друг от друга - далеко не всегда является злом. А сближение точек зрения - вовсе не предательство национальных интересов.

Коллективное исследование доказывает: взаимозависимость друг от друга - далеко не всегда зло

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель направили приветствие ученым и издателям обеих стран, работавшим над трехтомником почти 10 лет, конечно, придает этому интеллектуальному событию политическое измерение. Прежде всего потому, что в нынешней - весьма непростой - межгосударственной повестке дня сотрудничество подобного рода нечасто. Но, уверен, уважительное отношение лидеров России и Германии к высокопрофессиональной работе большого коллектива историков связано не только с политикой. Они прекрасно понимают значение исторического знания в жизни человека. И поэтому вполне уместно вспомнить знаменитое изречение Марка Туллия Цицерона: "Не знать истории - значит всегда быть ребенком". А это в высшей степени опасно в нынешнем взрослом мире.