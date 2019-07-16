Министр обороны Германии избрана новой главой Европейской комиссии

Еврокомиссию впервые возглавила женщина. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге большинство депутатов поддержали кандидатуру 60-летней Урсулы фон дер Ляйен, последние шесть лет занимавшей пост министра обороны ФРГ. К слову, на этой должности к одной из ближайших соратниц канцлера Ангелы Меркель у немцев накопилось немало претензий. В частности, ей вменяют в вину неудачи в модернизации бундесвера, который в последнее время сотрясало множество скандалов, связанных с самыми разными проблемами - от признанных военными экспертами брешей в обороноспособности до роста правоэкстремистских настроений в рядах немецких военных. При этом фон дер Ляйен полна решимости продолжать реформирование ЕС в русле укрепления евроинтеграции.

После весьма эмоциональных многочасовых дебатов в стенах Европарламента, где госпожа фон дер Ляйен продемонстрировала ораторские навыки и способность отбивать удары оппонентов, во вторник вечером началось закрытое голосование. Оно показало, что представительница ФРГ прошла по узкой черте - она получила всего лишь на девять голосов больше необходимого кворума. За нее проголосовали 383 парламентария, против - 327, еще 22 воздержались, а один бюллетень был признан недействительным.

По мнению экспертов, такой расклад продемонстрировал раскол среди европейских элит, из-за которого сама кандидатура Урсулы фон дер Ляйен, признанная компромиссным вариантом, была выдвинута в последний момент и согласована с большим трудом на саммите ЕС 2 июля после трудных трехдневных переговоров.

Хотя фон дер Ляйен, представляющая у себя на родине правящий Христианско-демократический союз, до сих пор занималась не общеевропейской, но исключительно внутригерманской политической кухней, управленческого опыта на федеральном уровне ей точно не занимать. Это при том, что в политику она пришла довольно поздно, в возрасте сорока с небольшим лет, и в каком-то смысле по стопам своего отца, который в свое время также занимал высокие посты в Еврокомиссии, а еще руководил правительством немецкой земли Нижняя Саксония. Его дочь оказалась личностью неординарной: дипломированный экономист, она, к примеру, успела поучиться еще и медицине и поставить на ноги семерых детей. В кабинетах Ангелы Меркель ей довелось поработать министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, затем - труда и, наконец, стать первой женщиной в кресле оборонного ведомства ФРГ.

Представительница ФРГ прошла по узкой черте, получив на девять голосов больше необходимого кворума

Она уже пообещала добиваться гендерного равенства в руководящих органах ЕС, уделять внимание развитию цифровых технологий, укреплять автономное военное сотрудничество внутри ЕС, но также и трансатлантические связи, переживающие, как известно, не лучшие времена. Что касается отношений с Россией, то до сих пор фон дер Ляйен поддерживала санкции в отношении Москвы, однако не призывала к сворачиванию диалога.