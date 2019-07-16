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16.07.2019 18:06
Рубрика: Экономика

Минсельхоз проанализирует последствия массовой гибели пчел

Текст: Евгений Гайва

Министерство сельского хозяйства России ожидает от региональных органов управления АПК информацию о сложившейся ситуации с гибелью пчел, сообщили в ведомстве.

Минсельхоз "до 30 июля планирует завершить ее анализ, на основе которого будут разработаны соответствующие предложения для заинтересованного круга лиц", - говорится в заявлении ведомства,, поступившем в редакцию "РГ".

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Минсельхоз заявил об ущербе от массовой гибели пчел в регионах

Как отметили в Минсельхозе, гибель пчел в ряде регионов страны и связанный с этим материальный ущерб аграриев вызывают озабоченность. При этом вопрос о компенсации вреда, может быть решен в судебном порядке путем привлечения к ответственности лиц, виновных в правонарушении, отметили в ведомстве.

Пока какие - либо выводы о причинах гибели пчел и объемах потерь делать преждевременно, подчеркнули в министерстве.

В июне в ряде регионов страны заявили о массовой гибели пчел. По мнению представителей Россельхознадзора, основной причиной стало неконтролируемое использование пестицидов. Полномочия по контролю в этой сфере были изъяты у ведомства в 2011 году по инициативе Минэкономразвития и никому не переданы.

Сегодня, 16 июля эксперты заявили, что ущерб от массовой гибели пчел для экономики составит около одного триллиона рублей. Связано это будет со снижением урожайности культур, которые опыляются пчелами.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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