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Текст:   Евгений Гайва 
18:12 16.07.2019

Минстрой предложил штрафовать УК за неустановку счетчиков

Министерство строительства и ЖКХ предлагает штрафовать управляющие компании (УК), которые отказываются устанавливать общедомовые коммунальные счетчики. Текст законопроекта, подготовленного ведомством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Предполагается внести поправки в кодекс об административных правонарушениях. "Необоснованный отказ и (или) уклонение лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов, от допуска организации, обязанной осуществлять деятельность по установке коллективных (общедомовых) приборов учета энергетических ресурсов, к местам установки таких приборов учета…, а равно необоснованный отказ или уклонение указанных лиц от участия во вводе в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов… - влечет наложение административного штрафа", - говорится в тексте законопроекта.

Фото: iStock
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят менее 500 рублей

Штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 50 до 100 тысяч рублей - для юридических лиц. Такие же санкции предлагается ввести и для управляющих компаний, которые не обеспечили надлежащую эксплуатацию общедомовых счетчиков, что привело к поломке прибора.

Ранее в Минстрое заявляли, что установка современных технологичных общедомовых счетчиков тепла в новостройках должна быть обязательной. При этом индивидуальные счетчики в домах, которые уже введены, также сохранятся.

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