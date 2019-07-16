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16.07.2019 16:39
Рубрика: Экономика

Минтруд объяснил перенос новогодних выходных в 2020 году

Текст: Ольга Игнатова
В Минтруде пояснили, почему выходные 4 и 5 января 2020 года нельзя было перенести на 8 и 9 января.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Напомним, что на днях правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год. В следующем году россиян ждет восьмидневный отдых - с 1 по 8 января, трехдневный отдых - с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный отдых - с 7 по 9 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня, пятидневный отдых - с 1 по 5 мая, совпадающий с праздником Весны и Труда, трехдневный отдых - с 9 по 11 мая, совпадающий с празднованием Дня Победы, трехдневный отдых - с 12 по 14 июня, совпадающий с Днем России, и 4 ноября - День народного единства.

Фото: iStock
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При этом в Трудовом кодексе есть такая норма, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. А по тому же закону нерабочими праздничными днями в России являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января (Новогодние каникулы), 7 января (Рождество Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства).

То есть если выходные суббота и воскресенье - 4 и 5 января - совпадают с официальными праздничными днями, то, по логике закона, они должны быть перенесены на 9 и 10 января. А следом еще одни выходные! Многие россияне были бы не против двухнедельных январских каникул.

Однако, как уточнили "РГ" в Минтруде, на данный случай правила переноса совпадающих выходного и праздничного дней не распространяются.

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства Российской Федерации.

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Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, закреплен следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесены на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник). Такой перенос выходных дней позволит соблюсти норму статьи 110 Трудового кодекса РФ о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха", - подчеркнули в Минтруде.

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