Можно ли вернуть товар без упаковки

Нередко возникают ситуации, когда приобретенный нами тот или иной товар хочется вернуть обратно в магазин. Кто-то без проблем пользуется этой возможностью, а кто-то не решается на возврат.

Если вы купили непродовольственный товар надлежащего качества и, например, он вам не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, вы можете потребовать от продавца в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять товар на аналогичный. В этом случае обмен может быть произведен, если товар не был в употреблении, сохранен товарный вид, фабричные ярлыки, есть подтверждающий покупку чек. "Об обязательном наличии упаковки речи не идет", - приводит слова специалиста по защите прав потребителей Виталия Савинского aif.ru. Если возникает ситуация, когда аналогичный товар отсутствует, покупатель может потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Важно учесть, что не все товары можно обменять или вернуть. Возврат-обмен не распространяется на чулки, носки, нижнее белье, предметы личной гигиены.

Регулирует закон и интернет-торговлю. Вы можете отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи - в течение семи дней. Если в момент доставки информация о порядке и сроках возврата товара не была предоставлена в письменной форме, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи. Если вы отказываетесь от товара, то продавец должен вернуть вам ту сумму, которая была уплачена по договору - за исключением расходов на доставку возвращенного товара.

Что касается возврата товара ненадлежащего качества, то это возможно сделать при обнаружении недостатков. Вы можете потребовать замены на товар той же марки-модели, потребовать замены на товар другой марки-модели с перерасчетом цены, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, потребовать устранения недостатков или компенсировать расходы на их исправление, потребовать возврата уплаченной за товар суммы.