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На PlayStation 4 появилась еще одна полезная функция

16.07.2019,  
12:02
Текст:  Богдан Бобров
Фото: ivi/instagram Фото: ivi/instagram
Фото: ivi/instagram

На игровой консоли PlayStation 4 обновился раздел "ТВ и видео" - добавлено новое приложение крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.

По случаю запуска ivi на новой платформе все обладатели PS4 могут получить месяц бесплатной подписки и скидку в 99% на одну покупку из платной библиотеки.

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Также список пополнился видеосервисом MEGOGO, в котором помимо широкого выбора кино и сериалов, представлены ТВ-программы, шоу, трансляции спортивных и культурных событий.

Раньше российским пользователям на консолях семейства PlayStation был доступен только сервис Okko. Теперь появились альтернативные варианты, в каждом из которых можно выбрать интересную индивидуальную подписочную модель.

Таким образом, возможности приставки расширились еще одной приятной функцией - каталог цифрового контента значительно вырос.

Новые приложения доступны на всех ревизиях PlayStation 4 с последней установленной версией программного обеспечения 6.71.

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