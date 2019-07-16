На PlayStation 4 появилась еще одна полезная функция

На игровой консоли PlayStation 4 обновился раздел "ТВ и видео" - добавлено новое приложение крупнейшего российского онлайн-кинотеатра ivi.

По случаю запуска ivi на новой платформе все обладатели PS4 могут получить месяц бесплатной подписки и скидку в 99% на одну покупку из платной библиотеки.

Также список пополнился видеосервисом MEGOGO, в котором помимо широкого выбора кино и сериалов, представлены ТВ-программы, шоу, трансляции спортивных и культурных событий.

Раньше российским пользователям на консолях семейства PlayStation был доступен только сервис Okko. Теперь появились альтернативные варианты, в каждом из которых можно выбрать интересную индивидуальную подписочную модель.

Таким образом, возможности приставки расширились еще одной приятной функцией - каталог цифрового контента значительно вырос.

Новые приложения доступны на всех ревизиях PlayStation 4 с последней установленной версией программного обеспечения 6.71.