На Украине с начала года более 56 тысяч человек заболели корью

На Украине за минувшую неделю корью заболели еще 345 человек, из них 165 - дети. Больше всего новых случаев отмечено в Киеве, а также в Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях.

Общее число заболевших с начала года превысило 56 тысяч человек (почти 30 тысяч - дети). Такую информацию в понедельник распространило министерство здравоохранения Украины, уточнив, что за этот период 18 человек скончались от осложнений.

По данным специалистов, всего же с начала вспышки летом 2017 года, на Украине корью заболели почти 115 тысяч человек, 39 из них умерли, пишет РИА Новости.