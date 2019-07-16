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16.07.2019 09:09
Рубрика: В мире

На Украине вступил в силу закон о госязыке

Текст: Марина Алешина

Во вторник на Украине вступил в силу нашумевший закон о госязыке, подписанный еще прежним президентом Петром Порошенко.

Как напоминает агентство РИА Новости, он утверждает исключительный статус украинского языка в общественной, политической, делопроизводственной и культурной жизни во всех регионах страны. По примеру Латвии, где действует комиссия по государственному языку, которую в народе уже прозвали "языковой инквизицией", подобная структура будет создана и на Украине. Любой гражданин сможет подать в нее жалобу, если заметит где-нибудь "отступление от стандартов", а госкомиссия наделяется полномочиями выставлять "нарушителям" штрафы.

Фото: www.facebook.com/nikita.poturaev
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Курировать работу языковой комиссии предстоит непосредственно украинскому правительству, будет назначен даже уполномоченный по защите госязыка. Пени за нарушение языкового законодательства предусмотрены в размере от 200 до 700 минимальных доходов (примерно от 128 долларов до 450 долларов). Впрочем, эта норма начнет действовать не прямо сейчас, а только через три года. Некоторые другие положения закона также будут реализованы в течение ближайших нескольких лет.

Напомним, что отныне украинский язык становится исключительным для применения во всех сферах жизни - в органах государственной власти и самоуправления (включая требования к официальным порталам и компьютерным программам с украинским интерфейсом), в армии, в судах, в больницах. Предполагается, что он должен доминировать в культуре, образовании и медиапространстве.

Критики же настаивают, что закон нарушает конституцию, дискриминируя языки нацменьшинств, к которым на Украине приравнен русский. В той же Донецкой области русский язык признают родным примерно три четверти жителей.

В мире экс-СССР Украина Русский язык на постсоветском пространстве
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