На Западе должны поучиться китайскому опыту борьбы с терроризмом

Это свидетельствует о том, что в международном сообществе существует справедливая оценка развития Синьцзяна, а попытки некоторых стран очернить Синьцзян для оказания давления на Китай под предлогом прав человека не приведут ни к чему хорошему. Они должны поучиться опыту борьбы с терроризмом в Синьцзяне для преодоления своих проблем.

Среди подписавших документ 37 государств немало мусульманских стран, дипломаты которых в июне посетили Синьцзян, лично увидев быстрое экономическое развитие, гармонию и стабильность общества в китайском автономном районе. Их слова являются убедительными и сводят на нет необоснованные обвинения в неуважении свободы вероисповедования и прав человека в Синьцзяне. Попытка Запада под предлогом прав человека грубо вмешаться во внутренние дела КНР, используя вопрос Синьцзяна, обречена на провал.

На Западе давно проявляют интерес к китайскому Синьцзяну. В последнее время некоторые политические силы и СМИ на Западе непрерывно плодят ложные слухи, называя центры дерадикализации и профессиональной подготовки в Синьцзяне "лагерями", чтобы бросать тень на справедливую политику китайского правительства в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Факты показывают, что центры профессиональной подготовки, направленные на профилактику терроризма, дают положительный эффект. За три последних года в Синьцзяне не зафиксировано ни одного теракта. В 2018 году рост ВВП Синьцзяна составил 6,1 процента, число посетивших Синьцзян туристов превысило 150 миллионов человек, увеличившись на 40 процентов.

Терроризм и экстремизм представляют собой общий вызов всему миру, что приносит ущерб и западным странам. Представителям некоторых западных стран стоило бы посетить Синьцзян, чтобы поучиться опыту борьбы с терроризмом для преодоления своих проблем в борьбе с экстремистами.