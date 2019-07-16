Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис во второй раз в своей карьере был удостоен Приза имени Александра Гомельского. Эту награду баскетбольная Евролига вручает лучшему тренеру года.

Лауреата выбирают по итогам опроса 16 наставников команд, играющих в Евролиге. При этом тренер не может голосовать сам за себя. Итудис выиграл голосование во второй раз - ранее он удостаивался почетной награды в 2016-м, когда ЦСКА под его руководством также стал лучшей командой континента. Таким образом, 48-летний греческий специалист вошел в элитный клуб тренеров, получивших Приз Александра Гомельского более одного раза. Аналогичного результата добивались только Желько Обрадович, возглавляющий ныне турецкий "Фенербахче", рулевой мадридского "Реала" Пабло Ласо и Этторе Мессина, признававшийся лучшим за работу в московском ЦСКА.

Второе место по итогам опроса занял Эргин Атаман из "Анадолу Эфес". Кстати, именно за него голосовал сам Итудис. И именно "Эфес" был соперником армейцев в финале Евролиги, который завершился победой ЦСКА. Третье место в опросе досталось Шарунасу Ясикявичюсу из "Жальгириса".

- Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся по ходу сезона, кто помогает своим командам побеждать, - приводит слова Итудиса официальный сайт московского клуба. - При том, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы.

Отметим, что в новом сезоне Итудису предстоит серьезно поработать, чтобы удержать ЦСКА на высшей ступеньке. Команду покинули сразу несколько ключевых игроков. На днях с армейцами попрощался разыгрывающий Серхио Родригес. Ранее ушли Нандо де Коло, Алек Питерс и Кори Хиггинс. Ну а вчера ЦСКА объявил об уходе центрового Отелло Хантера, который отыграл в клубе два сезона.