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16.07.2019 19:16
Рубрика: Спорт

Звезду Итудису

Наставник ЦСКА признан тренером года в Евролиге
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис во второй раз в своей карьере был удостоен Приза имени Александра Гомельского. Эту награду баскетбольная Евролига вручает лучшему тренеру года.

Лауреата выбирают по итогам опроса 16 наставников команд, играющих в Евролиге. При этом тренер не может голосовать сам за себя. Итудис выиграл голосование во второй раз - ранее он удостаивался почетной награды в 2016-м, когда ЦСКА под его руководством также стал лучшей командой континента. Таким образом, 48-летний греческий специалист вошел в элитный клуб тренеров, получивших Приз Александра Гомельского более одного раза. Аналогичного результата добивались только Желько Обрадович, возглавляющий ныне турецкий "Фенербахче", рулевой мадридского "Реала" Пабло Ласо и Этторе Мессина, признававшийся лучшим за работу в московском ЦСКА.

Назван формат нового сезона баскетбольной Единой лиги

Второе место по итогам опроса занял Эргин Атаман из "Анадолу Эфес". Кстати, именно за него голосовал сам Итудис. И именно "Эфес" был соперником армейцев в финале Евролиги, который завершился победой ЦСКА. Третье место в опросе досталось Шарунасу Ясикявичюсу из "Жальгириса".

- Хочу поблагодарить всех коллег, кто проголосовал за меня. Это добавляет ценности награде, ведь признание приходит от тех, с кем мы сражаемся по ходу сезона, кто помогает своим командам побеждать, - приводит слова Итудиса официальный сайт московского клуба. - При том, что эта награда считается личной, на мой взгляд, она все же командная, она принадлежит большому количеству людей, которые заслуживают похвалы.

Отметим, что в новом сезоне Итудису предстоит серьезно поработать, чтобы удержать ЦСКА на высшей ступеньке. Команду покинули сразу несколько ключевых игроков. На днях с армейцами попрощался разыгрывающий Серхио Родригес. Ранее ушли Нандо де Коло, Алек Питерс и Кори Хиггинс. Ну а вчера ЦСКА объявил об уходе центрового Отелло Хантера, который отыграл в клубе два сезона.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы ПБК ЦСКА
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