Не менее 12 человек погибли в результате обвала жилого дома в Индии

В индийском городе Мумбаи обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли и более 40 остаются под завалами, сообщает India Today.

Инцидент произошел во вторник утром в городском районе Донгри. Здание обрушилось в узком, перегруженном переулке, что затруднило спасательные работы.

Причина аварии пока неизвестна. На месте работают поисково-спасательная группа и полиция, которым удалось спасти пятерых человек, в том числе троих детей. Спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Очевидцы утверждают, что причиной обвала мог стать возраст дома: от 90 до 100 лет.