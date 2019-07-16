Новый пост Трампа о женщинах вызвал массовое возмущение

Президент США Дональд Трамп раскритиковал "прогрессивных" женщин-демократов из американского конгресса, которые являются выходцами из других стран. Глава государства посоветовал им "уехать обратно" и навести порядок на родине, прежде чем рассказывать Соединенным Штатам, "как нужно управлять правительством".

Речь шла о четырех американских женщинах-конгрессменах. Все они ответили Трампу, что "страной, откуда они приехали и страной, которой они присягнули, были США".

Скандальная публикация Трампа в Twitter вызвала возмущение демократов. Американского лидера обвинили в расизме и ксенофобии. На что хозяин Белого дома ответил, призвав недовольных покинуть страну. "Меня это не беспокоит", - подытожил Трамп. Он также предложил извиниться раскритиковавшим его демократам.

Сообщение Трампа появилось на фоне напряженности в отношениях между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых та ранее поставила под сомнение. Между тем сама Пелоси осудила Трампа за его пост.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также назвал неприемлемыми высказывания Трампа. К нему присоединилась британский премьер-министр Тереза Мэй.