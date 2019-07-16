Объявлена дата единственного показа фильма-концерта Милен Фармер в РФ

7 ноября состоится показ фильма-концерта Милен Фармер "MYLÈNE FARMER 2019 - THE FILM".

Компании Dolby, CoolConnections и Pathé Live представят одно из самых ярких музыкальных событии предстоящей осени. Фильм-концерт легендарной французской певицы Милен Фармер "MYLÈNE FARMER 2019 - THE FILM" выйдет в формате Dolby Atmos и будет представлен публике только один раз - 7 ноября 2019 года. Российские зрители увидят концерт одновременно с поклонниками певицы в Бельгии, Швейцарии, Канаде и Франции.

"MYLÈNE FARMER 2019 - THE FILM" - концерт культовой исполнительницы на сцене Paris La Défense Arena в Нантере. Благодаря использованию звуковой технологии Dolby Atmos зрители фильма смогут погрузиться в происходящее на экране и почувствовать себя присутствующими на живом концерте. Эффект полного погружения создается за счет возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинозала. Создатели проекта уверены, что "поклонники Милен Фармер смогут получить максимум впечатлений от эксклюзивного показа и погрузиться в творческий мир любимого артиста".