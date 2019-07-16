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Обмен файлами в WhatsApp назвали опасным

16.07.2019,  
16:17
Текст:  Антон Благовещенский

Антивирусная компания Symantec рассказала о том, что хакеры могут с помощью вредоносного приложения для Android изменять мультимедийные файлы, отправляемые через WhatsApp.

По словам экспертов, мессенджер по умолчанию сохраняет файлы во внешнем хранилище (облаке), которое доступно не только самому приложению, но и другим мобильным программам. Аналогичным образом поступает и приложение Telegram, отмечают в Symantec.

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Вредоносное ПО, имеющее доступ к внешнему хранилищу файлов WhatsApp, может быть использовано для подмены мультимедийных материалов. Например, пользователь может загрузить изображение через WhatsApp, а хакер - оперативно и незаметно изменить его. В теории злоумышленники могут подменять даже исходящие файлы.

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Атака получила название Media File Jacking. Комментируя опубликованные Symantec сведения, представители WhatsApp заявили, что мессенджер следует "лучшим практикам, предоставляемым операционными системами для хранения мультимедиа", а изменение системы хранения файлов может привести к новым угрозам конфиденциальности и усложнит обмен мультимедиа-материалами, пишет The Verge.

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