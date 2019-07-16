Фармацевтика - одна из наиболее интенсивно развивающихся областей естественных наук и высокотехнологичная отрасль современной промышленности. Она нуждается в квалифицированных кадрах, компетенции которых соответствуют вызовам и возможностям рынка труда.

В связи с этим СПХФУ активно формирует и укрепляет партнерские связи с ведущими российскими и зарубежными научно-образовательными центрами и работодателями - лидерами наукоемких отраслей российской промышленности.

Результатом стали интенсивная модернизация образовательных программ и открытие новых наукоемких и бизнес-ориентированных программ. В 2018 году стартовали новые программы бакалавриата "Медицинская и фармацевтическая химия" и "Товароведение медицинских изделий и фармацевтических товаров", а также магистерская программа "Биомедицина и биоинженерия". Также развиваем дополнительное профессиональное образование для специалистов отрасли. Особое внимание уделяется повышению квалификации в области контроля качества в соответствии с требованиями GMP и GLP (надлежащая лабораторная практика для специалистов R&D-подразделений), а также развитию навыков работы на сложном аналитическом и исследовательском оборудовании. Отдельным направлением является создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в интересах фармпредприятий. Значительная часть программ центра повышения квалификации проходит в формате стажировок на базе партнеров университета.

Отраслевые эксперты не первый год отмечают нехватку в фарминдустрии специалистов среднего звена и рабочих кадров. Поэтому на базе СПХФУ ведется интенсивная работа по развитию и популяризации среднего профессионального образования. Университет является активным участником движения WorldSkills, развивая компетенции "фармацевтика", "лабораторный химический анализ", "предпринимательство" в Санкт-Петербурге.

Интенсивное развитие фармацевтической отрасли обеспечивают инновации. Будущие специалисты должны обладать компетенциями, позволяющими им в дальнейшем быть эффективными участниками и инициаторами инновационных процессов. Сформировать инновационное мышление выпускников помогают несколько важных принципов. Это максимальное приближение образовательного контента к реальным профессиональным задачам и акцент на формировании общего, системного представления о фармации и смежных сферах (биомедицина, молекулярная биология и т.п.). Важно также изменить систему управления содержанием образования, предоставление (в рамках действующего законодательства и стандартов) большей свободы обучающимся и преподавателям в выборе контента и педагогических технологий.

Необходимо привлекать отраслевых экспертов к реализации программ, мастер-классам, оценке и последующему менторству инновационных идей обучающихся. Как показывает опыт, студентам и аспирантам крайне важно получать качественную обратную связь от признанных экспертов отрасли.

С 2017 года в нашем университете реализуется проект "Управление инновациями в фармации". Студенты, аспиранты и ординаторы в составе междисциплинарных команд под руководством менторов осваивают технологии инновационного проектирования, развития креативного мышления и стартап-менеджмента, "упаковывая" свои идеи в инновационные продукты для представления инвесторам.

За 2018/2019 учебный год мы открыли два научно-образовательных центра: молекулярных и клеточных технологий и биофизических методов исследований в фармацевтике. Их открытие и запуск поддержаны партнерами - крупными фармкомпаниями. На базе центров разрабатываются наукоемкие и практико-ориентированные магистерские и аспирантские программы, обучающиеся вовлекаются в творческую научную деятельность.

Отдельное направление - создание системы повышения квалификации и переподготовки кадров в интересах фармацевтических предприятий

Большое значение для развития молодежной инновационной деятельности имеют GMP-тренинг-центр и центр контроля качества лекарственных средств, являющийся аккредитованной лабораторией коллективного пользования, которая не только работает с внешними промышленными заказчиками, но и оказывает содействие студенческим научным инициативам. Основа интенсивной научно-исследовательской работы студентов и развитие конкурентоспособных проектов студенческого предпринимательства - непрерывное совершенствование парка оборудования вуза на уровне современных стандартов, а также привлечение ведущих экспертов отрасли к преподаванию и научному руководству. Важным фактором является также создание в вузе атмосферы креативности, свободы и творчества.

Чтобы будущие специалисты могли максимально быстро адаптироваться к требованиям, которые предъявляются в современных научных центрах и на производстве, вузу нужно самостоятельно провести независимую оценку мировых трендов и найти точки пересечения фундаментальной науки с наиболее перспективными рынками, на которых университет имеет реальные шансы бороться за технологическое лидерство.

Чтобы будущие специалисты могли максимально быстро адаптироваться к производству, вузу нужно найти точки пересечения науки с перспективными рынками

Среди таких направлений для СПХФУ можно назвать фитофармацевтические препараты, индивидуальное изготовление лекарств для персонализированной медицины, молекулярную и клеточную биологию, биотехнологию, промышленную технологию лекарств, совершенствование методик контроля качества как существующих препаратов, так и лекарственных средств будущего, технологии направленного синтеза активных фармацевтических субстанций, усовершенствование и гуманизацию методик доклинических исследований, разработку и исследование космецевтических препаратов будущего, экономические исследования для фармотрасли.

Новые направления обучения были выбраны на основе запросов от фарминдустрии. В 2019 году это химическая кибернетика, фокусное развитие аналитического и исследовательского приборостроения для отрасли, аддитивные технологии в медицине и фармации (в частности, 3D биопринтинг), медицинское и фармацевтическое товароведение, исследование микро- и макроэкономических процессов в условиях высокой неопределенности. Для каждого из направлений уже существуют или в течение ближайшего времени откроются практико-ориентированные магистерские программы. Мы планируем расширять их число после достоверного подтверждения от фарминдустрии востребованности конкретного научно-образовательного направления.

Чтобы ускорить переход фармацевтики на инновационные рельсы, важно перенимать международный опыт презентации студенческих работ и достижений в рамках конференций, на которых присутствуют представители работодателей. В 2019 уже состоялись чтения, посвященные выдающемуся отечественному фармакогносту Адели Гаммерман, полидисциплинарная конференция "Молодая фармация - потенциал будущего", Зеноновские чтения по актуальным вопросам физической и коллоидной химии, мероприятия по вопросам биоэтики и медицинского маркетинга. В декабре с.г. пройдет III ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых "Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии и иммунофармакологии". Вуз становится площадкой и партнером внешних мероприятий с высоким уровнем организации и проведения. Так, состоялась партнерская конференция Future Biotech, посвященная актуальным вопросам молекулярной биологии и генетики, II всероссийская конференция специалистов R&D Conference ПромКом, XXIII Международный конгресс Phytopharm. Мы продолжаем работать над укреплением созданных и формированием новых партнерских связей.