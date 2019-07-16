Обзор Samsung Galaxy Buds - достойный конкурент AirPods

Samsung уже достаточно давно выпускает беспроводные наушники. И это не только компактные решения, как серия Icon X, но и полноразмерная линейка Level. У Icon X были свои поклонники, но им (наушникам) чего-то не хватало. Это понимали и в Samsung, а потому учли весь опыт конкуренции с наушниками от Apple. Взяв все лучшее у своей же серии (как, например, шумоподавление), компания представила новое поколение своих беспроводных наушников - Galaxy Buds. Давайте разбираться, что к чему - и почему эти наушники идеальны для Android-смартфонов (а в особенности для Samsung), а вот для iPhone не очень-то и подходят.

На комплекте останавливаться смысла нет - это совершенно стандартный для подавляющего большинства наушников набор из провода, кейса с наушниками, сменных насадок и мелкой макулатуры. Стоит взглянуть на сам дизайн наушников. Они делались с упором на молодежную аудиторию, поэтому, помимо стандартных расцветок, доступен еще и желтый вариант.

Что интересно, это окраска не только зарядного кейса, но и самих наушников. Нравится вам это или нет - вкусовщина. Но, согласитесь, разнообразие - это всегда хорошо.

Зарядный кейс имеет капсульно-овальную форму с лого Samsung на крышке и сделан из матового и очень приятного на ощупь пластика. Помимо отверстия для открытия кейса, на нем больше ничего нет - кроме разъема USB Type-C, за что Samsung отдельное спасибо. Разумеется, у наушников также есть и беспроводная зарядка, так что их без проблем можно будет запитать от любой Qi-зарядки и даже от новых флагманов Samsung.

Сами наушники имеют глянцевую сенсорную панель на передней части, но выполнены также из качественного пластика. Пристегиваются они к кейсу благодаря контактной площадке. Наушники сделан в форме затычек - и, в отличие от Icon X, садятся в ухо комфортно и мягко с помощью "якорька" на краю каждого наушника.

Кстати, у Galaxy Buds существует та же проблема, что и у всех других наушников со сменными насадками. Если поставить насадку побольше, то для закрытия кейса наушники нужно будет чуть "упихивать" в кейс. Увы, от этого никуда не деться, но это сильного дискомфорта это вам не доставит.

А вот что сразу будет заметно (если вы до этого использовали AirPods), так это вес наушников и ощущение их в ушах. Они тяжелые и сидят не так легко и свободно, как "ушки" от Apple. Да, к этому очень быстро привыкаешь и перестаешь замечать, но если после использования Galaxy Buds снова надеть AirPods, то вы гарантированно ощутите разницу.

Есть разница и в размере кейсов. У Galaxy Buds он весьма удобный и плоский, но он все равно ощутимо больше такового у AirPods, а потому - проигрывает в компактности. А еще док-разъем Galaxy Buds очень маркий из-за использования матового пластика, потому вы регулярно будете протирать его от отпечатков и грязи.

Зато в плане автономности все идеально. При прослушивании музыки и разговоре на практически полной громкости наушники живут почти пять часов, а с подзарядкой в кейсе они проработают 21-23 часа. Инженерам Samsung можно только поаплодировать за такие впечатляющие результаты.

А теперь самое главное - звук. Как упомянуто в начале статьи, эти наушники идеальны для Android-смартфонов, но не так хороши при использовании с iPhone. Почему так?

Причин несколько: например, выяснилось, что приложение Wearable недоступно для iOS. Есть только приложение для часов и отдельное приложение для фитнес-трекеров, ни в одном из которых не предусмотрены настройка и кастомизация наушников. Почему это большая проблема? Потому что именно из нее вытекает совершенно другая и гораздо более серьезная - отвратительное качество звучания без настройки. При первом подключении к iPhone от звука просто хочется плакать. Он плоский, совершенно тусклый и ненасыщенный. Об этом говорят многие, и не очень понятно, что мешает Samsung добавить в одно из своих приложений возможность настройки.

После подключения наушников к Samsung Galaxy S10+, настройки и "подтягивания" рычагов в эквалайзере звук преобразился. Наушники стали играть насыщенно, ярко и действительно хорошо. Можно даже сказать, что они зазвучали гораздо лучше AirPods. Все дело в том, что по умолчанию выставляются средние параметры звучания для большинства пользователей. Этих настроек может не хватать при прослушивании музыки с заметным преобладанием средних, высоких частот, басов и так далее.

Окончательно разбила все сомнения в качестве звука специальная функция в смартфонах Samsung, которая позволяет настроить звук под конкретный возраст. В сочетании с аудиокодеками от Qualcomm наушники стали играть еще лучше. При повторном подключении к iPhone настройки приложения сохраняются, а вот работа с аудиокодеками и фирменной настройкой звука по возрасту - отключаются. Звук будет хорошим, но совсем не таким, как на Android-смартфонах. Поэтому, покупая Galaxy Buds для использования в паре с iPhone, нужно перед использованием настроить звуковые параметры на другом смартфоне - под управлением Android (одолжите у кого-нибудь на время).

Наушники управляются с помощью сенсорной панели сбоку, к ней придется привыкать. Команд много, и иногда невольно путаешься, какую из них вызывает короткий тап или длинное нажатие. Команды можно также настроить в приложении Wearable, которое, как уже говорилось, недоступно на iPhone.

Самое "вкусное" у наушников - это их цена. На различных торговых площадках она составляет около 8 тысяч рублей. За очень неплохие и стильные беспроводные наушники с отличным звуком для повседневного использования в паре с Android-смартфонами.

Но покупать их для iPhone смысла никакого нет. Минусы в данном случае перевешивают плюсы. Для смартфона от Apple все же лучше купить AirPods или другие беспроводные наушники.